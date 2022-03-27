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«الاقتصاد والتجارة» تعلن آلية لضبط أسعار الأدوية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 09:18 مساء
«الاقتصاد والتجارة» تعلن آلية لضبط أسعار الأدوية
وزير الاقتصاد والتجارة يجتمع مع رئيس جهاز الأمن الداخلي لوضع آلية ضبط أسعار الأدوية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، آلية لضبط أسعار الدواء، تتمثل في تفعيل لجنة تسعير الأدوية والخدمات الطبية، ووضع أسعار استرشادية للمستشفيات والمصحات، وإلزام الصيدليات بوضع التسعيرة على الوصفة الطبية، مصدقًا عليها بختم الصيدلية أو إصدار فاتورة مبينة بها نوع وسعر الدواء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير محمد الحويج، اليوم الأحد، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، في إطار البحث عن آلية لضبط أسعار الغذاء والدواء والعمل على استقرارها في السوق الليبي؛ حيث جرى الاتفاق على أهمية إصدار قرار بالأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية وضبط الأدوية المهربة وغير المرخصة عن طريق الجهات ذات العلاقة.

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وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» بأن الاجتماع تطرق إلى أهمية تفعيل جهاز الإمداد الطبي لاستيراد الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة.

حضر الاجتماع رئيس لجنة جهاز الإمداد الطبي ومدير إدارة الصيدليات والتجهيزات الطبية، وعن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مدير مكتب الرقابة الداخلية ومدير ادارة الشؤون الفنية ورئيس قسم الجودة.

إلزام الصيدليات بوضع التسعيرة على الوصفة الطبية
ونشرت صفحة الوزارة قرارًا لوزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رقم 382 لسنة 2022، ونص على إلزام كافة الصيدليات بوضع التسعيرة على الوصفة الطبية مصدقًا عليها بختم الصيدلية أو إصدار فاتورة مبينة بها نوع وسعر الدواء. كما وجّه الجهات الرقابية والضبطية بمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وزير الاقتصاد والتجارة يجتمع مع رئيس جهاز الأمن الداخلي لوضع آلية ضبط أسعار الأدوية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة يجتمع مع رئيس جهاز الأمن الداخلي لوضع آلية ضبط أسعار الأدوية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة يجتمع مع رئيس جهاز الأمن الداخلي لوضع آلية ضبط أسعار الأدوية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة يجتمع مع رئيس جهاز الأمن الداخلي لوضع آلية ضبط أسعار الأدوية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
قرار وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رقم 382 لسنة 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
قرار وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رقم 382 لسنة 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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