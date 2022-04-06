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لليوم الثالث تواليا.. لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في مركز سبها الطبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 08:46 مساء
لليوم الثالث تواليا.. لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في مركز سبها الطبي
مركز العزل في الطبي (صفحة مركز سبها الطبي على فيسبوك)
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أعلن مركز سبها الطبي، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأجرت مختبرات المركز تحاليل لـ10 عينات، جاءت نتيجتها جميعها سلبية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأوضح البيان أنه لم تسجل أي حالات وفاة أو شفاء خلال الفترة نفسها.

- مركز سبها الطبي: لا إصابات جديدة بـ«كورونا»

وهذا هو اليوم الثالث تواليًا الذي يعلن فيه المركز عدم تسجيل أي إصابات بفيروس «كورونا»، حيث أجرى الثلاثاء اختبارات لـ10 حالات، وجاءت النتيجة سلبية أيضًا، والإثنين اختبر 5 عينات جاءت نتيجتها سلبية.

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