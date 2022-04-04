استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار، خلال تعاملات اليوم الإثنين في السوق الرسمية مقارنة بتعاملات الأحد.

وحافظ سعر الدولار على مستوى 4.66 دينار الذي سجله أمس ، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن المصرف المركزي اليوم. وبقي الجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار، واليورو على مستوى 5.14 دينار.

وبالنسبة لسلة العملات العربية، وفي حين ارتفع سعر الريال السعودي قرشا واحدا إلى 1.23 دينار مقابل 1.22 دينار أمس، لم يطرأ تغيير على أسعار الدرهم الإماراتي والدينار التونسي، التي سجلت 1.26 دينار، و1.57 دينار على الترتيب، كما ثبتت الليرة التركية عند 0.31 دينار، واليوان الصيني عند 0.73 دينار.