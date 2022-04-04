Atwasat

ضبط مطلوب في قضايا اتجار بالبشر في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 09:38 صباحا
ضبط مطلوب في قضايا اتجار بالبشر في القره بوللي
مطلوب على ذمة قضايا اتجار بالبشر في القره بوللي، 3 أبريل 2022، (الداخلية)
alwasat radio

ضبطت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مطلوبا على ذمة قضايا اتجار بالبشر في القره بوللي.

جاء ذلك بناء على أمر ضبط وإحضار صادر من وكيل نيابة الهجرة غير الشرعية، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتمكنت وحدة التحري والقبض بالإدارة من إيقاف المتهم، واتخذت معه الإجراءات القانونية، قبل إحالته إلى جهات الاختصاص.

وفي 24 مارس الماضي، ضبطت مديرية أمن صبراتة، أحد المطلوبين «ضمن قوائم للنائب العام، ومتهم في العديد من قضايا الهجرة غير الشرعية أخيرا».

وأوضحت المديرية أن أعضاء التحري والقبض التابعين لقسم البحث الجنائي صبراتة تمكنوا من ضبط وإحضار المدعو «ي.س.أ» بعد القبض عليه بدائرة مركز شرطة صبراتة المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الاعتمادات والأسعار في ليبيا

كاركاتير خيري - الاعتمادات والأسعار في ليبيا
شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: لماذا قفزت الأسعار في رمضان؟

شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: لماذا قفزت الأسعار في رمضان؟
«الاتحاد» يتأهل إلى الدور الربع نهائي بـ«الكونفدرالية»

«الاتحاد» يتأهل إلى الدور الربع نهائي بـ«الكونفدرالية»
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه

الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه
في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم

في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم
(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو

(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو
بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان

بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان
حضري عجينة العشر دقائق

حضري عجينة العشر دقائق
بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل

بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل
خبير بصندوق النقد: «صدمة كبرى» للاقتصاد العالمي.. وأميركا استثناء

خبير بصندوق النقد: «صدمة كبرى» للاقتصاد العالمي.. وأميركا استثناء
موسكو تكشف تطورات المفاوضات مع كييف.. وهل يلتقي بوتين وزيلينسكي.. وأين؟

موسكو تكشف تطورات المفاوضات مع كييف.. وهل يلتقي بوتين وزيلينسكي.. وأين؟
هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» فتاكة

هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» فتاكة
«أدرينالين» مع هادي لارتيست

«أدرينالين» مع هادي لارتيست
«هذا المساء»: مرتزقة يغادرون وكرسي المبعوث الأممي لا يزال شاغرا

«هذا المساء»: مرتزقة يغادرون وكرسي المبعوث الأممي لا يزال شاغرا
اقتصاد بلس (حلقة 30)

اقتصاد بلس (حلقة 30)
مقابلة خاصة | فتحي باشاغا

مقابلة خاصة | فتحي باشاغا
«مكافحة الأمراض» يحذر من اعتبار وباء كورونا منتهيا مع تدني نسب المطعمين بجرعتين

«مكافحة الأمراض» يحذر من اعتبار وباء كورونا منتهيا مع تدني نسب المطعمين بجرعتين
العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972

العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«إنفاذ القانون» توقف الاعتداء على غابات متنزه النقازة بمدينة الخمس
«إنفاذ القانون» توقف الاعتداء على غابات متنزه النقازة بمدينة ...
النيابة العامة: تحصيل 74 مليون دينار دون وجه حق بقطاع الصحة في عهد حكومة «الوفاق»
النيابة العامة: تحصيل 74 مليون دينار دون وجه حق بقطاع الصحة في ...
الحرس البلدي: ضبط لحوم متعفنة في أبوسليم وخضراوات فاسدة في بنغازي
الحرس البلدي: ضبط لحوم متعفنة في أبوسليم وخضراوات فاسدة في بنغازي
الأرصاد: أجواء صيفية على معظم البلاد.. والحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية
الأرصاد: أجواء صيفية على معظم البلاد.. والحرارة تصل إلى 40 درجة ...
ضبط مطلوب في قضايا اتجار بالبشر في القره بوللي
ضبط مطلوب في قضايا اتجار بالبشر في القره بوللي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا...
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا...
المزيد
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة...
استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية
استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية...
أحوال الطقس اليوم: أجواء حارة في معظم المناطق
أحوال الطقس اليوم: أجواء حارة في معظم المناطق...
ضبط مطلوب في قضايا اتجار بالبشر في القره بوللي
ضبط مطلوب في قضايا اتجار بالبشر في القره بوللي...
الأرصاد: أجواء صيفية على معظم البلاد.. والحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية
الأرصاد: أجواء صيفية على معظم البلاد.. والحرارة تصل إلى 40 ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط