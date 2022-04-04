ضبط مطلوب في قضايا اتجار بالبشر في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مطلوبا على ذمة قضايا اتجار بالبشر في القره بوللي.

جاء ذلك بناء على أمر ضبط وإحضار صادر من وكيل نيابة الهجرة غير الشرعية، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتمكنت وحدة التحري والقبض بالإدارة من إيقاف المتهم، واتخذت معه الإجراءات القانونية، قبل إحالته إلى جهات الاختصاص.

وفي 24 مارس الماضي، ضبطت مديرية أمن صبراتة، أحد المطلوبين «ضمن قوائم للنائب العام، ومتهم في العديد من قضايا الهجرة غير الشرعية أخيرا».

وأوضحت المديرية أن أعضاء التحري والقبض التابعين لقسم البحث الجنائي صبراتة تمكنوا من ضبط وإحضار المدعو «ي.س.أ» بعد القبض عليه بدائرة مركز شرطة صبراتة المدينة.