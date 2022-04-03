«الإمداد الطبي» يبحث مع الغرفة التجارية الأميركية ملف شركات الأدوية

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، الدكتور محمد الخبولي، اجتماعًا مع مديرة الغرفة التجارية الأميركية ديري هارست، والوفد المرافق لها.

وقال جهاز الإمداد الطبي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن الاجتماع الذي عقد بديوان الجهاز بطرابلس، تركز حول الشركات الأميركية المصنعة للأدوية.

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من جهة أخرى عقده وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، اجتماعا مع مديرة إدارة الصيدلة ليلى العربي حول دعم المراكز الطبية بالاحتياجات العاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشدد الوكيل خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة على ضرورة تفعيل العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية، وعلى ضرورة تضافر الجهود بين الإدارات والأجهزة المختصة، لضمان توفير وانسيابية الإمدادات الطبية للمراكز الطبية.