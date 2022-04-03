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«الأرصاد» يتوقع تذبذب درجات الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 10:31 صباحا
«الأرصاد» يتوقع تذبذب درجات الحرارة
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هبوب رياح نشطة على أغلب مناطق الشمال، خصوصًا مناطق الشمال الغربي قد تصل سرعتها إلى 60 كلم/ س، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار. 

وتتذبذب درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، حيث تكون معتدلة نسبيًا اليوم على أغلب مناطق الشمال، خاصة مناطق الشمال الغربي، بينما تكون مرتفعة على بقية المناطق، خاصة مناطق الجنوب، وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا بداية من غد على أغلب مناطق الشمال.

رأس اجدير حتی سرت-سهل الجفارة جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة اليوم، خاصة على المناطق الساحلية، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح اليوم بين 19 و23 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 26 و32 على مناطق الدواخل، وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا غدًا خاصة على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال تكون شبورة مائية هذه الليلة وصباح غد على المنطقة الممتدة من درنة حتى طبرق.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية، وتكون اليوم بين 32 و35 درجة مئوية على مناطق الخليج والدواخل، وتسجل ارتفاعًا غدًا على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها-غات-غدامس- الحمادة
حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم بين 35 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا غدًا.

الكفرة- السرير- تازربو
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين37 و39 درجة مئوية.

«الأرصاد» يتوقع تذبذب درجات الحرارة
«الأرصاد» يتوقع تذبذب درجات الحرارة
«الأرصاد» يتوقع تذبذب درجات الحرارة
«الأرصاد» يتوقع تذبذب درجات الحرارة
«الأرصاد» يتوقع تذبذب درجات الحرارة
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