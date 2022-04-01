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مؤسسة النفط توقع اتفاقية مع «توتال» لتنفيذ مشاريع تنموية بـ 20 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 أبريل 2022, 09:03 مساء
مؤسسة النفط توقع اتفاقية مع «توتال» لتنفيذ مشاريع تنموية بـ 20 مليون دولار
رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، (أرشيفية: صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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أبرمت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة «توتال إينرجي» الفرنسية اتفاقية لتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 20 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله ومدير عام الشركة الفرنسية في طرابلس برينت باسكال، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة المؤسسة في موقع «فيسبوك»، الجمعة.

وتستهدف المشاريع مناطق العمليات النفطية، حسبما أوضح صنع الله، الذي قال إن شركة توتال شريك استراتيجي للمؤسسة، ولديها مناطق عمليات في ربوع ليبيا، مضيفا: «نحاول أن نستفيد من هذا المبلغ من أجل إجراء تنمية حقيقية، ونتطلع لتعزيز هذا التعاون في مناسبات أُخرى».

من جانبه، قال باسكال إن شركة توتال سعيدة بالمشاركة في توفير متطلبات مجابهة جائحة «كورونا» في ليبيا، وتعمل جاهدة لمساعدة منظمة الصحة العالمية داخل ليبيا، وتطلع لبناء عددا من المنشآت الرياضية متمثلة في ملاعب وسبع قاعات لممارسة الأنشطة الرياضية.

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