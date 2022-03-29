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«مؤسسة النفط» تبحث برامج التعاون مع شركة «ساب» العالمية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 11:54 مساء
«مؤسسة النفط» تبحث برامج التعاون مع شركة «ساب» العالمية
على هامس لقاء ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط وممثلي شركة «ساب» العالمية (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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عقد ممثلون عن المؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعا اليوم الثلاثاء مع ممثلي شركة «ساب» العالمية، لمتابعة خطوات تنفيذ برامج جرى الاتفاق عليها في شهر نوفمبر الماضي، تتعلق التأهيل والتطوير التكنولوجي، وذلك في إطار رؤية المؤسسة لاستعمال أفضل التطبيقات لتطوير مستوى الأداء، وذلك من خلال الاتصال بالشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

حضر الاجتماع من جانب المؤسسة الوطنية للنفط جادالله العوكلي عضو مجلس الإدارة للصناعات النفطية والتخطيط والحاسب الآلي، ومدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي والاتصالات، ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ومستشار الإدارة العامة للحاسب الآلي والاتصالات ومدير مشروع ساب ومدير إدارة العقود بشركة زلاف.

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وأفاد بيان للمؤسسة الوطنية للنفط بأن الاجتماع دار حول متابعة ما جرى الاتفاق عليه في اجتماع شهر نوفمبر الماضي وهو رؤية المؤسسة لتوحيد أنظمة المعلومات، وبرنامج تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ وإطلاق البوابة الألكترونية الموحدة لتسجيل وتأهيل الموردين.

وأوضحت أن المجتمعون اتفقوا على أن يكون انطلاق برنامج تأهيل الباحثين عن عمل، وهو برنامج ممول من شركة «ساب» للتدريب على تطبيقاتها بنهاية شهر مايو 2022.

واستعرض الاجتماع التصور النهائي لمشروع البوابة الإلكترونية الموحدة لتسجيل وتأهيل الموردين، وملاحظات شركة «ساب» لرؤية توحيد وتكامل المنظومات.

كما استعرض الاجتماع تصميم وخارطة طريق وفق احتياجات الموسسة أكدت من خلالها شركة «ساب» تقديم أفضل الخدمات والدعم الفني لتمكين المؤسسة وشركاتها من تحقيق هدفها في امتلاك بوابة موحدة تمكنها من تنفيذ المشاريع والتوريدات بشفافيه، وفق اللائحة الموحدة وبأسعار منافسة.

واتفق الطرفان على عقد ورشة عمل موسعة بعد شهر رمضان، يشارك فيها المختصون من المؤسسة وشركاتها، حيث سيقوم وفد عالي المستوى من شركات «ساب» ولأول مرة منذ سنوات بزيارة المؤسسة الوطنية للنفط خلال شهر مايو القادم.

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