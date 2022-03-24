مؤسسة النفط تناقش التعاون مع «توتال» الفرنسية لزيادة معدلات الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الخميس، التعاون مع شركة «توتال إنيرجيز» لرفع معدلات الإنتاج، واستئناف الشركة الفرنسية عمليات الاستكشاف ببعض المواقع.

جاء ذلك خلال استقبال صنع الله وفدًا من شركة «توتال»، ضم لورنيت فايفير المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وباسكال برينت المدير التنفيذي للشركة بليبيا، ونسيم الزواري مدير إدارة الأصول لشركة «توتال»، فرع ليبيا.

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وأفاد بيان، نشرته صفحة مؤسسة النفط على «فيسبوك»، بأن الاجتماع ناقش سبل تطوير التعاون المشترك لتنفيذ حزمة من المواضيع المهمة، أبرزها استئناف «توتال» عمليات الاستكشاف ببعض المواقع، والتوجه لرفع معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى مناقشة نشاط العمليات بحقل الجرف البحري، ومساعي المؤسسة الرامية للتقليل من الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من خبرة الشركة الفرنسية في هذا المجال، بالإضافة إلى مساهمة شركة «توتال» في إدخال تقنيات الطاقات المتجددة في مختلف العمليات بقطاع النفط الليبي.

وناقش الحاضرون كذلك آخر المستجدات فيما يخص برامج بناء القدرات لتدريب للعناصر الوطنية بالجامعات الليبية في مجال النفط عن طريق جامعة «توتال» الصيفية، ومجموعة من البرامج التدريبية الأخرى في التخصصات النفطية.

جانب من استقبال مصطفى صنع الله وفدًا من شركة «توتال» (صفحة المؤسسة على فيسبوك)