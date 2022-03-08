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«توتال» الفرنسية تبدي استعدادها للمساهمة بتطوير إنتاج الغاز في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 08:39 مساء
«توتال» الفرنسية تبدي استعدادها للمساهمة بتطوير إنتاج الغاز في ليبيا
صنع الله وبويان خلال لقائهما في هيوستن، الثلاثاء 8 مارس 2022. (مؤسسة النفط)
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أبدت شركة «توتال إنيرجيز» الفرنسية استعدادها للمساهمة في استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط التي تهدف إلى تطوير ورفع معدلات إنتاج الغاز في ليبيا للاستجابة لزيادة الطلب على الغاز في السوق العالمية، جراء التطورات السياسية والعسكرية بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية.

جاء ذلك على لسان المدير التنفيذي لشركة الطاقة الفرنسية، باتريك بويان خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، خلال مشاركتهما بفعاليات مؤتمر «سيرا ويك» بمدينة هيوستن في الولايات المتحدة.

صنع الله وبويان يناقشان رفع إنتاج الواحة وإعادة حقل المبروك إلى الإنتاج
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن صنع الله وبويان ناقشا، خلال اجتماعهما في هيوستن، رفع معدلات الإنتاج الحالية لشركة الواحة من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير الحقول المكتشفة، وكذلك إعادة حقل المبروك إلى الإنتاج مع مطلع العام 2023.

وأضافت المؤسسة أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مناقشة استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط الرامية «لتطوير ورفع الإنتاج من الاستكشافات الغازية البرية والبحرية؛ بغرض رفع معدلات إنتاج الغاز للاستجابة لزيادة الطلب على الغاز للسوق العالمية».

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وأكدت المؤسسة أن بويان أبدى لصنع الله استعداد شركة «توتال إنيرجيز» للمساهمة في استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج الغاز الليبي، وذلك من خلال عقد ورشة عمل فنية مع المؤسسة لمناقشة التفاصيل والجوانب الفنية لهذه الاستراتيجية وإمكانية مشاركتها في تطوير بعض هذه الفرص.

صنع الله يرحب بالتزام «توتال» بتطوير احتياطات النفط والغاز ورفع معدلات الإنتاج في ليبيا
وأكد صنع الله لبويان ترحيب ودعم المؤسسة الوطنية للنفط للجهود التي تبذلها شركة «توتال إنيرجيز» في مشاريع توليد الكهرباء من الطاقات البديلة التي يجري العمل عليها مع الشركة العامة والكهرباء، كما رحب برغبة الشركة الفرنسية والتزامها بتطوير احتياطات النفط والغاز ورفع معدلات الإنتاج الحالية.

حضر اجتماع صنع الله وبويان كل من مستشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والرئيس التنفيذي لشركة مرزق للخدمات النفطية، خليفة رجب عبدالصادق، ومن شركة «توتال إنيرجيز» رئيس الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وأنظمة الطاقة، ستيفان ميشيل، والرئيس التنفيذي للاستكشاف والإنتاج نيكولاس تيراز، والمدير الإقليمي للاستكشاف والإنتاج للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة الفرنسية لوران فيفر.

صنع الله وبويان خلال لقائهما في هيوستن، الثلاثاء 8 مارس 2022. (مؤسسة النفط)
صنع الله وبويان خلال لقائهما في هيوستن، الثلاثاء 8 مارس 2022. (مؤسسة النفط)
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