أبوزريبة يفتتح المقر الجديد لوزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، اليوم الإثنين، ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، بحضور نائب رئيس الحكومة علي القطراني، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، بالإضافة لعدد من النواب ورؤساء الأجهزة الأمنية ومديري المديريات بالمنطقة الشرقية.

وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة على «فيسبوك»، بأن الوزير أبوزريبة قام رفقة الحضور بجولة داخل المبنى للاطلاع على تجهيزاته وإدارته.

- بحضور القطراني وأبوزريبة.. حفل تخريج دفعة ضباط شرطة في المنطقة الشرقية (صور)

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة إلى تمكين كافة أجهزتها من العمل في مختلف مناطق ليبيا.

وأمس الأحد، حضر وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، حفل تخريج الدفعة الثانية لضباط الشرطة من خريجي «المعهد العالي للضباط» من حاملي الشهادة الجامعية بمدينة بنغازي.

وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة ونائب رئيس الحكومة علي القطراني خلال افتتاح المقر الجديد لديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية (صفحة وزارة الداخلية المكلفة على فيسبوك)

وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة ونائب رئيس الحكومة علي القطراني خلال افتتاح المقر الجديد لديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية (صفحة وزارة الداخلية المكلفة على فيسبوك)