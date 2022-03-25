اتحاد التايكواندو يستنكر خطف رئيسه ويطالب الجهات المسؤولة بالتدخل

القاهرة - بوابة الوسط

استنكر المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتايكواندو خطف رئيسه علي محمد صابر، مطالبًا الجهات المسؤولة بالتدخل.

وأكد أن صابر اقتُيد بقوة السلاح من أمام منزله، أمس الخميس، إلى جهة مجهولة أمام مرأى أبنائه وجيرانه، حسب بيان على صفحة الاتحاد في موقع فيسبوك، الجمعة.

وطالب الاتحاد «جميع الجهات المسؤولة في الدولة الليبية والمعنية بحماية المواطن أيًا كانت صفته، أن تتدخل لمنع هذا العبث الأمني والاستهتار بقيمة المواطن وأهميته وآدميته».

صديق صابر يروي لـ«بوابة الوسط» تفاصيل عن واقعة خطفه

وحول تلك الواقعة، قال أحد أصدقاء صابر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، لـ«بوابة الوسط»، إن أربعة مسلحين بينهم شخص يرتدي زي الشرطة ترجلوا من سيارة نوع «هيونداي أكسنت» بيضاء اللون دون لوحات، قرب بيت علي صابر، واعترضوا ابنه الذي كان موجودًا في المكان، وأمروه تحت التهديد أن يستدعي والده بحجة أنه تعرض لحادث، ما جعل الوالد يهرع إلى المكان؛ حيث كان المسلحون في انتظاره، وأجبروه على مرافقتهم تحت تهديد السلاح.

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ولم يستبعد صديق صابر أن تكون عملية الخطف جرت على خلفية الصراع على رئاسة اتحاد التايكواندو، ما يفسر وقوعها قبيل 48 ساعة من انتخاب الرئيس، الذي يعد صابر أبرز المرشحين لهذا المنصب، وهو ما أشارت إليه زوجته التي نشرت قبل ساعات عبر حسابها على «فيسبوك» أن زوجها خُطف على خلفية الانتخابات التي ستُجرى غدًا السبت.