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الدبيبة يترأس اجتماعا لمتابعة الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 07:08 مساء
الدبيبة يترأس اجتماعا لمتابعة الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط
الدبيبة يتوسط صنع الله والكبير خلال الاجتماع، الثلاثاء 22 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين خُصِّص «لمتابعة الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022، التي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي، إلى جانب تحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية» وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وشارك في الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ووزراء المالية والتخطيط والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبحضور مستشار المحافظ، ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الدبيبة «أكد خلال كلمة له أهمية دعم المؤسسة الوطنية للنفط من خلال اعتماد الخطة التقديرية السنوية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لها». فيما أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي «أن الاهتمام بإنتاج النفط الليبي أصبح ضرورة ملحة»، مبديًا «استعداد المصرف لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط».

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ويأتي الاجتماع بعد يوم من اجتماع آخر عقده الدبيبة، أمس الإثنين، مع وزيري المالية خالد المبروك، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ومديري إدارتي الخزانة والميزانية بوزارة المالية، ورئيس لجنة إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأصدر الدبيبة تعليماته خلال الاجتماع بضرورة التنسيق بين وزارات المالية والتخطيط والنفط لدعم المؤسسة الوطنية للنفط، وتمكينها من زيادة الإنتاج، وذلك بعدما أوضح رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله خلال الاجتماع الصعوبات التي تواجه المؤسسة في أداء مهامها، ومطالبته بدعم العاملين في الحقول النفطية واعتماد الخطة التطويرية المقترحة للعام 2022، حتى تتمكن من زيادة القدرة الإنتاجية.

الدبيبة يترأس اجتماعا لمتابعة الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط
الدبيبة يترأس اجتماعا لمتابعة الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط
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