الدبيبة يوجه بالتنسيق بين 3 وزارات لدعم المؤسسة الوطنية لزيادة إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تعليماته بضرورة التنسيق بين وزارات المالية والتخطيط والنفط لدعم المؤسسة الوطنية للنفط وتمكينها من زيادة الإنتاج، وفق منصة «حكومتنا».

وعقد الدبيبة، ظهر اليوم الإثنين، اجتماعًا بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، مع وزيري المالية خالد المبروك، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ومديري إدارتي الخزانة والميزانية بوزارة المالية، ورئيس لجنة إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقالت منصة «حكومتنا»، عبر صفحتها «فيسبوك»، إن الاجتماع خصص لمتابعة الأوضاع المالية للمؤسسة الوطنية للنفط، والإجراءات الواجب اتباعها لدعم المؤسسة، ولوضع حلول ومعالجات للمشاكل التي تواجه الإنتاجية وتطوير الموارد البشرية وذلك «بهدف زيادة الإنتاج».

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وأضافت أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أوضح خلال الاجتماع أن هناك صعوبات تواجه المؤسسة في أداء مهامها من خلال دعم العاملين بالحقول النفطية واعتماد الخطة التطويرية المقترحة للعام 2022، التي من خلالها نستطيع زيادة القدرة الإنتاجية.

وفي 16 مارس، حث الدبيبة منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» على زيادة الإمدادات للمساهمة في تغطية العجز الدولي الحاصل لمواجهة أزمة الطاقة. وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، إن الحكومة وضعت «خططًا سريعة»، لم يكشف طبيعتها، لتوفير الإمكانات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط لاستكمال برامج التطوير والصيانة لزيادة معدلات الإنتاج على المديين القصير والمتوسط ورفع القدرة التخزينية والتصديرية لليبيا للمساهمة في تخفيف آثار أزمة الطاقة الحالية.