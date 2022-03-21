Atwasat

الدبيبة يوجه بالتنسيق بين 3 وزارات لدعم المؤسسة الوطنية لزيادة إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 06:42 مساء
الدبيبة يوجه بالتنسيق بين 3 وزارات لدعم المؤسسة الوطنية لزيادة إنتاج النفط
الدبيبة يتوسط المبروك وصنع الله خلال اجتماع خصص لبحث دعم مؤسسة النفط. (حكومتنا)
alwasat radio

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تعليماته بضرورة التنسيق بين وزارات المالية والتخطيط والنفط لدعم المؤسسة الوطنية للنفط وتمكينها من زيادة الإنتاج، وفق منصة «حكومتنا».

وعقد الدبيبة، ظهر اليوم الإثنين، اجتماعًا بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، مع وزيري المالية خالد المبروك، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ومديري إدارتي الخزانة والميزانية بوزارة المالية، ورئيس لجنة إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقالت منصة «حكومتنا»، عبر صفحتها «فيسبوك»، إن الاجتماع خصص لمتابعة الأوضاع المالية للمؤسسة الوطنية للنفط، والإجراءات الواجب اتباعها لدعم المؤسسة، ولوضع حلول ومعالجات للمشاكل التي تواجه الإنتاجية وتطوير الموارد البشرية وذلك «بهدف زيادة الإنتاج».

- الدبيبة يحث «أوبك» على زيادة إمداداتها النفطية

وأضافت أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أوضح خلال الاجتماع أن هناك صعوبات تواجه المؤسسة في أداء مهامها من خلال دعم العاملين بالحقول النفطية واعتماد الخطة التطويرية المقترحة للعام 2022، التي من خلالها نستطيع زيادة القدرة الإنتاجية.

وفي 16 مارس، حث الدبيبة منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» على زيادة الإمدادات للمساهمة في تغطية العجز الدولي الحاصل لمواجهة أزمة الطاقة. وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، إن الحكومة وضعت «خططًا سريعة»، لم يكشف طبيعتها، لتوفير الإمكانات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط لاستكمال برامج التطوير والصيانة لزيادة معدلات الإنتاج على المديين القصير والمتوسط ورفع القدرة التخزينية والتصديرية لليبيا للمساهمة في تخفيف آثار أزمة الطاقة الحالية.

الدبيبة يوجه بالتنسيق بين 3 وزارات لدعم المؤسسة الوطنية لزيادة إنتاج النفط
الدبيبة يوجه بالتنسيق بين 3 وزارات لدعم المؤسسة الوطنية لزيادة إنتاج النفط
الدبيبة يوجه بالتنسيق بين 3 وزارات لدعم المؤسسة الوطنية لزيادة إنتاج النفط
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حظر «فيسبوك» و«إنستغرام» في روسيا بتهمة «التطرف»

حظر «فيسبوك» و«إنستغرام» في روسيا بتهمة «التطرف»
رسميا.. واشنطن تصنف حملة القمع العسكري في بورما للروهينغا «إبادة جماعية»

رسميا.. واشنطن تصنف حملة القمع العسكري في بورما للروهينغا «إبادة جماعية»
الكرملين: أي قرار أوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية «سيضر بالجميع»

الكرملين: أي قرار أوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية «سيضر بالجميع»
كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة

كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة
صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب «برنابيو»

صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب «برنابيو»
تحطم طائرة على متنها 133 شخصا في جنوب غرب الصين (فيديو)

تحطم طائرة على متنها 133 شخصا في جنوب غرب الصين (فيديو)
«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن

«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن
زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة

زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة
فرانس برس: العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات الأمازون البرازيلية

فرانس برس: العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات الأمازون البرازيلية
مصرف ليبيا المركزي يحيل حسابه الختامي عن العام 2021 إلى ديوان المحاسبة

مصرف ليبيا المركزي يحيل حسابه الختامي عن العام 2021 إلى ديوان المحاسبة
خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية

خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية
بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي

بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي
الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟

الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟
أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع

أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع
مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة

مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة
مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني

مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات

واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
توقيع منح الربع الأول للطلبة الدارسين بالخارج بمقر وزارة التخطيط في طرابلس
توقيع منح الربع الأول للطلبة الدارسين بالخارج بمقر وزارة التخطيط ...
محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو
محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من ...
الدبيبة يوجه بالتنسيق بين 3 وزارات لدعم المؤسسة الوطنية لزيادة إنتاج النفط
الدبيبة يوجه بالتنسيق بين 3 وزارات لدعم المؤسسة الوطنية لزيادة ...
بتوجيهات المنفي..انطلاق قافلة لدعم فروع هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية
بتوجيهات المنفي..انطلاق قافلة لدعم فروع هيئة السلامة الوطنية ...
بمشاركة خبراء إيطاليين.. ورشة عمل حول إعادة إعمار المباني التاريخية في بنغازي
بمشاركة خبراء إيطاليين.. ورشة عمل حول إعادة إعمار المباني ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
المزيد
الليلة في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟
الليلة في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا ......
وليامز تنتظر لجنة «النواب» وتعلن عن «جلسة تشاورية» مع ممثلي مجلس الدولة في تونس غدا
وليامز تنتظر لجنة «النواب» وتعلن عن «جلسة تشاورية» مع ممثلي ......
أبوجناح: ليبيا تقترب من سداد ديون العلاج المستحقة عليها لصالح الأردن
أبوجناح: ليبيا تقترب من سداد ديون العلاج المستحقة عليها ......
بمشاركة خبراء إيطاليين.. ورشة عمل حول إعادة إعمار المباني التاريخية في بنغازي
بمشاركة خبراء إيطاليين.. ورشة عمل حول إعادة إعمار المباني ......
بتوجيهات المنفي..انطلاق قافلة لدعم فروع هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية
بتوجيهات المنفي..انطلاق قافلة لدعم فروع هيئة السلامة الوطنية......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط