أسبوعان بلا ماء.. مواطنان ليبيان يدخلان سلوفاكيا هربا من حصار ماريوبول الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السفارة الليبية في سلوفاكيا، إن مواطنين ليبيين دخلا إلى البلاد هربًا من الحرب الدائرة في أوكرانيا بعد حصار أكثر من أسبوعين بلا ماء أو كهرباء.

وأوضحت السفارة في بيان اليوم، أن الطالب الليبي أحمد عبدالحميد القدار، وعمه محمد دخلا إلى سلوفاكيا من أوكرانيا، بعد رحلة طويلة استغرقت أكثر من أربعة أيام من المعاناة.

وتابعت أن المواطنين الليبيين، كانا في مدينة ماريوبول الواقعة تحت سيطرة الجيش الروسي، وظلا تحت الحصار أكثر من أسبوعين دون ماء ولا كهرباء، مشيرة إلى أنها كانت تتابع تحركاتهما في الأراضي الأوكرانية، وتقدم لهما النصائح والدعم المعنوي، وكذلك على تواصل مستمر مع ذويهما في ليبيا لتبادل المعلومات حولهما.

- وصول أول مجموعة من الجالية الليبية العائدة من أوكرانيا إلى طرابلس

ومطلع مارس، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، هبوط أول طائرة تحمل على متنها قرابة 165راكبًا من الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا عبر الأراضي السلوفاكية إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس مساء اليوم الخميس.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة التي أقلعت من سلوفاكيا تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، منوهة بأنه سيجري إجلاء بقية الجالية على التوالي وعلى دفعات تباعًا، وبشكل متسلسل خلال الأيام المقبلة وإلى حين إجلاء آخر شخص إلى ليبيا.