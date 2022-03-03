وصول أول مجموعة من الجالية الليبية العائدة من أوكرانيا إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، هبوط أول طائرة تحمل على متنها قرابة 165 راكبا من الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا عبر الأراضي السلوفاكية إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس مساء اليوم الخميس.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة التي أقلعت من سلوفاكيا تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، منوهة بأنه سيجري إجلاء بقية الجالية على التوالي وعلى دفعات تباعا، وبشكل متسلسل خلال الأيام المقبلة وإلى حين إجلاء آخر شخص إلي ليبيا.

وأخطرت غرفة عمليات السفارة الليبية في سلوفاكيا في بيان صحفي، في وقت سابق اليوم، جميع الرعايا الليبيين الراغبين في العودة من أوكرانيا بأن هنالك رحلتين إضافيتين إلى طرابلس ستكون الأولى غدا الجمعة، والثانية بعد غد السبت، آملة من الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا تسجيل أسمائهم لدى عضو اللجنة المشرفة المتواجد في الفندق أو الاتصال على أرقام أعضاء اللجنة المذكورين.

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ونوهت السفارة الليبية في سلوفاكيا للرعايا الليبيين بأن رقم الرحلة من مطار كوشيتسه الدولي هو (8U 222) وموعد إقلاعها سيكون عند الساعة 12 ظهرا، مشددة على ضرورة التواجد في المطار عند الساعة 8:00 صباحا، مؤكدة على الجميع أخذ العلم بذلك.

وتتابع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي عملية إجلاء الرعايا الليبيين الراغبين في العودة من أوكرانيا مع دول الجوار حيث زارت أمس سلوفاكيا رفقة اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة عملية إجلائهم بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية والسلطات المختصة هناك.

وصول الدفعة الأولى من الجالية الليبية في أوكرانيا إلى مطار معيتيقة في طرابلس مساء الخميس 3 مارس 2022. (وزارة الخارجية)

وصول الدفعة الأولى من الجالية الليبية في أوكرانيا إلى مطار معيتيقة في طرابلس مساء الخميس 3 مارس 2022. (وزارة الخارجية)

وصول الدفعة الأولى من الجالية الليبية في أوكرانيا إلى مطار معيتيقة في طرابلس مساء الخميس 3 مارس 2022. (وزارة الخارجية)