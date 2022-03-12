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500 جنيه منحة لكل طالب بالتعليم العالي والتقني من «القابضة للاتصالات»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 مارس 2022, 04:46 مساء
500 جنيه منحة لكل طالب بالتعليم العالي والتقني من «القابضة للاتصالات»
مراسم توقيع الاتفاقية, (الشركة القابضة للاتصالات)
alwasat radio

أعلنت الشركة الليبية القابضة للاتصالات، توقيع اتفاقية مع وزارتي التعليم العالي، والتعليم التقني، لتنفيذ مشروع منحة الطالب بقيمة 500 جنيه لكل طالب.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن الاتفاقية وقعت خلال منتصف نوفمبر الماضي، بطرابلس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، على هامش لقائه مع فعاليات شبابية وطلابية.

وبحسب الاتفاقية ستغطي الشركة القابضة للاتصالات القيمة المالية لمنحة طلبة الجامعات والمعاهد والكليات التقنية، بقيمة 500 دينار لكل طالب.

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ولفت البيان إلى أن الشركة الليبية القابضة ستقدم عبر شركاتها منتجا خاصا بالشباب، يشمل تخفيضا بنسبة 50% من سعر الخدمات العادية، دعما لطلاب الجامعات والمعاهد والكليات التقنية.

ووفق بيان الشركة أطلق الدبيبة خلال الفعاليات الشبابية والطلابية مشروع الإقراض الشبابي للإسكان، وتخصيص الحكومة ليوم 15 نوفمبر يوما وطنيا للشباب.

مراسم توقيع الاتفاقية, (الشركة القابضة للاتصالات)
مراسم توقيع الاتفاقية, (الشركة القابضة للاتصالات)
مراسم توقيع الاتفاقية, (الشركة القابضة للاتصالات)
مراسم توقيع الاتفاقية, (الشركة القابضة للاتصالات)
مراسم توقيع الاتفاقية, (الشركة القابضة للاتصالات)
مراسم توقيع الاتفاقية, (الشركة القابضة للاتصالات)
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