الدبيبة يعلن تحديد 15 نوفمبر يوما وطنيا للشباب

الدبيبة خلال مشاركته في فعالية شبابية بطرابلس، 15 نوفمبر 2021 (صورة من بث مباشر)

قرَّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تحديد يوم وطني للشباب من كل عام.

ونص القرار رقم (436)، الصادر في 15 نوفمبر 2021، على أن يكون الخامس عشر من نوفمبر هو اليوم الوطني للشباب.

وفي وقت سابق أمس، أعلن الدبيبة، تفعيل برنامج إقراض للشباب، قائلاً إنه «سيتم منح الشباب قروضًا لبناء سكن، بالإضافة إلى توزيع أراضٍ بالمجان عليهم».

- الدبيبة: منح قروض للشباب لبناء مسكن.. وتوزيع أراضٍ بالمجان

وتابع الدبيبة، على هامش الفعاليات الطلابية والشبابية في المدينة الرياضية بطرابلس،«سنُخصص قطع أراضٍ مجانية لفئة الشباب توزع ضمن آلية محددة.. ومشروعات الإسكان قائمة، ويوجد حاليًا 200 ألف وحدة سكانية. كل شاب لا بُد أن يكون عنده شقة محترمة وصحية».