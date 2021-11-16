الدبيبة يعلن تحديد 15 نوفمبر يوما وطنيا للشباب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 05:51 مساء
الدبيبة خلال مشاركته في فعالية شبابية بطرابلس، 15 نوفمبر 2021 (صورة من بث مباشر)

قرَّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تحديد يوم وطني للشباب من كل عام.

ونص القرار رقم (436)، الصادر في 15 نوفمبر 2021، على أن يكون الخامس عشر من نوفمبر هو اليوم الوطني للشباب.

وفي وقت سابق أمس، أعلن الدبيبة، تفعيل برنامج إقراض للشباب، قائلاً إنه «سيتم منح الشباب قروضًا لبناء سكن، بالإضافة إلى توزيع أراضٍ بالمجان عليهم».

- الدبيبة: منح قروض للشباب لبناء مسكن.. وتوزيع أراضٍ بالمجان

وتابع الدبيبة، على هامش الفعاليات الطلابية والشبابية في المدينة الرياضية بطرابلس،«سنُخصص قطع أراضٍ مجانية لفئة الشباب توزع ضمن آلية محددة.. ومشروعات الإسكان قائمة، ويوجد حاليًا 200 ألف وحدة سكانية. كل شاب لا بُد أن يكون عنده شقة محترمة وصحية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت.. مباراة المنتخب الوطني «1-1» أنغولا في ختام تصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
عملة «بيتكوين» تفقد أكثر من 4% من قيمتها
اقتصاد
ماكرون غيّر درجة الأزرق على العلم الفرنسي (صور)
منوعات
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ315 شركة خلال أسبوع
ليبيا
السجائر الإلكترونية تثير الجدل في بريطانيا
طب وصحة
مهمة وحيدة وأخيرة مطلوبة من منتخب ليبيا أمام أنغولا في ختام تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
ضبط متهم بحرق منزل في بنغازي
ليبيا
مجلس الأمن: انتخابات العراق حرة ونزيهة
دولى
إنجاز عمره 64 عاما.. كين يدخل تاريخ إنجلترا في «15 دقيقة»
رياضة عالمية
سويسرا تتأهل لكأس العالم 2022.. وترسل إيطاليا بطلة أوروبا إلى الملحق
رياضة عالمية
بعشرة أهداف نظيفة.. إنجلترا تلتحق بركب المتأهلين إلى مونديال قطر
رياضة عالمية
رابطة الدوري الإسباني تصدر قرارا بشأن تشافي
رياضة عالمية
أميركا: روسيا أجرت اختبارا مضادا لأحد أقمارنا الصناعية
دولى
توقيع اتفاقية إطلاق منحة الطلاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
رفض 5 أطنان من الفلفل الأحمر التونسي في منفذ رأس اجدير
ليبيا
الكوني: من حق سيف القذافي الترشح للانتخابات.. والشروط تتوافر فيه
ليبيا
ليبيا تتوج بـ12 ميدالية في «مواي تاي» الأفريقي (صور)
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بريطانيا: سجن 3 رجال بعد عملية سطو قياسية