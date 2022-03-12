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29 مهاجرا بينهم تونسيون يصلون إلى إيطاليا بعد أيام من توقف التدفقات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 مارس 2022, 11:45 صباحا
29 مهاجرا بينهم تونسيون يصلون إلى إيطاليا بعد أيام من توقف التدفقات
مهاجرون على متن قارب في عرض البحر، (أرشيفية: الإنترنت)
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وصل 29 مهاجرًا بينهم تونسيون إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية اليوم السبت بعد عدة أيام من توقف تدفقات الهجرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن مصادر أمنية قولها إن المهاجرين وصلوا في مجموعتين، الأولى مكونة من 14 شخصًا، من بينهم امرأتان والعديد من القصّر، وتمكنت من الوصول إلى الجزيرة بشكل مباشر.

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أما المجموعة الثانية المؤلفة من 15 مهاجرًا، فجميعهم من الرجال التونسيين، جرى اعتراضهم في المياه قبالة الجزيرة.

وتقرر نقل جميع المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، بعد إجراء الفرز الصحي الأولي عليهم.

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