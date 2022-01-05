897 مهاجرا فقدوا قبالة السواحل الليبية خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 01:24 مساء
إنقاذ المهاجرين من عرض البحر غرب طرابلس، 17 نوفمبر 2021، (وزارة الداخلية)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ وإعادة أكثر من 32 ألف مهاجر غير شرعي إلى ليبيا خلال العام 2021، بينما فُقد 897 آخرون قبالة سواحلها.

وقالت المنظمة الأممية، في حصيلة سنوية نُشرت اليوم الأربعاء، أنه جرى «إنقاذ أو اعتراض 32 ألفًا و425 مهاجرًا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا»، موضحة أن 655 مهاجرًا لقوا حتفهم وفُقِد 897 آخرون قبالة الساحل الليبي العام الماضي.

بينما في العام 2020، أنقذ 11891 مهاجرا، وتُوفي 381 آخرون، وفُقد 597 شخصا وسط البحر المتوسط، وفق المنظمة.

وتعد ليبيا الآن نقطة انطلاق «مفضلة» للمهاجرين غير الشرعيين الذين يرغبون في عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى الشواطئ الأوروبية، في وقت تكتظ مراكز الإيواء في البلاد بأعددا كبيرة ممن جرى إنقاذهم منهم، وسط الدعوات الدولية المتكررة لإغلاق تلك المراكز.

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