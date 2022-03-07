الإسكان»: اجتماع لبحث مشاكل الإدارة المحلية ومشاريع البنية التحتية في البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع وزيرا الإسكان والحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي، وبدر الدين التومي، مع عدد من عمداء البلديات اليوم الإثنين لبحث المشاكل التي تواجه عمل البلديات.

وقال بيان لوزارة الإسكان إن الاجتماع جاء لمتابعة متطلبات البلديات واحتياجاتها، وقد ركز على المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل البلديات فيما يتعلق بالإدارة والتنمية المحلية ومشاريع البنية التحتية.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الإسكان لشؤون التخطيط والتطوير محمد الشريف، ووكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضرر عبد المولى اعضومة المهدي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية؛ فضلًا عن عدد من عمداء البلديات، بالمناطق الشرقية والجنوبية والغربية.

- «الإسكان» تستحدث ديوانا للوزارة بالمنطقة الجنوبية وتبحث حصر العقارات المتضررة في تاورغاء

- مناقشة تفعيل مشاريع الإسكان المتعاقد عليها مع مصرف الادخار

- حكومة «الوحدة»: تخصيص 2.5 مليار دينار لتوزيعها على البلديات

ديوان لوزارة الإسكان في الجنوب

والسبت الماضي، قررت وزارة الإسكان استحداث ديوان لها بالمنطقة الجنوبية، وتسمية مدير للديوان، وأعلنت إمكانية التعاقد مع المكاتب الهندسية المتخصصة لحصر الديون والوحدات السكنية والعقارات المتضررة بمدينة تاورغاء.

كما أشارت إلى متابعة الإجراءات المتخذة بخصوص المباني الآيلة للسقوط، مع انتظار صدور قرار مجلس الوزراء بتخصيص المبلغ المالي لتنفيذ الإجراءات ضمن خطة عودة الحياة.

جانب من اجتماع وزيري الإسكان والحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع بعض عمداء البلديات، وزارة الإسكان، 7 مارس 2022. (الوزارة)

جانب من اجتماع وزيري الإسكان والحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع بعض عمداء البلديات، وزارة الإسكان، 7 مارس 2022. (الوزارة)

جانب من اجتماع وزيري الإسكان والحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع بعض عمداء البلديات، وزارة الإسكان، 7 مارس 2022. (الوزارة)

جانب من اجتماع وزيري الإسكان والحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع بعض عمداء البلديات، وزارة الإسكان، 7 مارس 2022. (الوزارة)