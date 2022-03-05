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«الإسكان» تستحدث ديوانا للوزارة بالمنطقة الجنوبية وتبحث حصر العقارات المتضررة في تاورغاء.

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 مارس 2022, 09:10 مساء
«الإسكان» تستحدث ديوانا للوزارة بالمنطقة الجنوبية وتبحث حصر العقارات المتضررة في تاورغاء.
اجتماع وزير الإسكان والتعمير، أبوبكر محمد الغاوي, مع وكلاء الوزارة, 5 مارس 2022. (وزارة الإسكان)
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قررت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، استحداث ديوان للوزارة بالمنطقة الجنوبية، وتسمية مدير للديوان، فيما بحثت الوزارة إمكانية التعاقد مع المكاتب الهندسية المتخصصة لحصر الديون والوحدات السكنية والعقارات المتضررة بمدينة تاورغاء.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان والتعمير أبوبكر محمد الغاوي، اليوم السبت، مع وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير محمد الشريف أحمد، ووكيل الوزارة لشؤون الإعمار عبد المنعم محمد الزروق، ووكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى اعضومة المهدي، ومدير مكتب الوزير نضال حسين ميلود، ومدير مكتب الوكيل لشؤون المناطق المتضررة خليفة مفتاح فرج، وفق بيان للوزارة اليوم.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات، وعلى رأسها إمكانية التعاقد مع المكاتب الهندسية المتخصصة لحصر الديون والوحدات السكنية والعقارات المتضررة بمدينة تاورغاء، بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 2021، والإجراءات المتخذة بخصوص المباني الآيلة للسقوط، في انتظار صدور قرار مجلس الوزراء بتخصيص المبلغ المالي لتنفيذ الإجراءات ضمن خطة عودة الحياة.

واستعرض الاجتماع المحضرين الثاني والثالث للجنة حصر الديون، المشكَّلة وفقًا لقرار الوزير رقم 337 لسنة 2021، إذ أفاد رئيس اللجنة بحصر 220 ملفًا.

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وبحث الاجتماع أيضًا التقدم بالأعمال في المشاريع المتوقفة ومناقشة بعض العراقيل والتقدم في المشاريع ضمن خطة «عودة الحياة» في بلديتي عين زارة وحي الأندلس، والعوائق المحتملة لمراحل التنفيذ القادمة لمشروع طريق عين زارة، وكلف الوزير وكيل الوزارة لشؤون الإعمار متابعة المشروع وحلحلة العوائق أمامه.

ووافق الاجتماع على تشكيل لجنة فرعية للتعويضات عن المنفعة العامة بالمنطقة الشرقية، بناءً على مقترح مقدم من قبل رئيس ديوان المنطقة الشرقية.

اجتماع وزير الإسكان والتعمير، أبوبكر محمد الغاوي, مع وكلاء الوزارة, 5 مارس 2022. (وزارة الإسكان)
اجتماع وزير الإسكان والتعمير، أبوبكر محمد الغاوي, مع وكلاء الوزارة, 5 مارس 2022. (وزارة الإسكان)
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