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الدبيبة للبعثة الأممية: ماضون في إجراء الانتخابات نهاية يونيو مهما كانت التحديات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 06:11 مساء
الدبيبة للبعثة الأممية: ماضون في إجراء الانتخابات نهاية يونيو مهما كانت التحديات
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إنه سيمضي «في إجراء الانتخابات في نهاية يونيو المقبل مهما كانت التحديات والظروف احتراما لرغبات أبناء الشعب الليبي»، مقترحا «اعتماد 30 يونيو 2022 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية».

جاء ذلك في رسالة وجهها الدبيبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن خطته للمرحلة المقبلة، اليوم الخميس، ونشرتها منصة «حكومتنا».

وقدر الدبيبة في مستهل رسالته للبعثة متابعتها للأحداث الجارية في ليبيا وخاصة الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة ووضع خارطة طريق، معتبرا أنها «جرت بالمخالفة القانونية»، وأنها تدشين لـ«فترة انتقالية جديدة أهم ملامحها تأخر إجراء الانتخابات التي ينتظرها كل أبناء الشعب الليبي».

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وأشار الدبيبة في رسالته إلى تصريح الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضرورة إجراء الانتخابات احتراما لإرادة ما يزيد على 205 ملايين ليبي، معتبرا أنه تناغم مع خطته «عودة الأمانة للشعب» التي قال إنها «ستكتب لها النجاح من خلال دعم دولي وإقليمي» برعاية البعثة.

الخطوات الإجرائية لنجاح خطة الدبيبة للوصول إلى الانتخابات
ولنجاح خطته، قال الدبيبة في رسالته للبعثة إنها «تتطلب عددا من الخطوات الإجرائية قابلة للتطبيق حتى تنتج أجساما تنفيذية تشريعية جديدة، وتنقل بلادنا لمرحلة يسودها الأمل والسلام».

وبين الدبيبة أن خطته تتمثل في:
1- ضرورة أن تعتمد القاعدة الدستورية للانتخابات وفق الجدولة الزمنية الواردة بخطته المعلن عنها.
2- اعتماد 30 يونيو 2022 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
3- تحديد موعد محدد للجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة وإضافة شخصيات وطنية لها.
4- تعتبر نتائج اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب والدولة ملزمة ونهائية، حتى نضمن خروجها والعمل بها دون ضغط أو تأخير من أطراف عملت على تأخير هذا الاستحقاق سابقا.

وتعهد الدبيبة في رسالته بالعمل «بكل مهنية» مع البعثة لنجاح هذه الانتخابات، وتحمل المهام الملقاة على عاتقه لتقديم سلطة تشريعية وتنفيذية جديدة للشعب الليبي وتوديع المراحل الانتقالية بشكل نهائي.

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