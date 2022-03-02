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الدبيبة: أمس أزيلت آخر عقبة أمام الانتخابات المقررة في يونيو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 06:53 مساء
الدبيبة: أمس أزيلت آخر عقبة أمام الانتخابات المقررة في يونيو
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جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، موقفه الرافض لتسليم السلطة، ووصف إجراءات منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا بـ«المزورة».

واتهم الدبيبة، في كلمة مصورة نشرته منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، رئاسة مجلس النواب بأنها «انتهجت التزوير للتمديد»، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن «أمس أزيحت آخر وأصعب عقبة في طريق الانتخابات التي ستكون في يونيو». لكنه لم يوضح كيف أزيلت آخر عقبة أمام الانتخابات، ولا ما هي هذه العقبة.

الدبيبة: أغلبية أعضاء مجلس النواب رفضوا المشاركة في جلسة أمس
وقال الدبيبة إن «أغلبية أعضاء مجلس النواب رفضوا المشاركة في جلسة أمس وقالوا لا للتمديد ونعم للانتخابات»، معتبرًا أن «ما يحدث منذ سنوات في ليبيا من فوضى، أمر ممنهج بقفل الدائرة الدستورية التي يقع على عاتقها إيقاف المخالفات والتزوير».

وفي سياق اتهامه لمجلس النواب بالتزوير، قال الديبية: «نسبوا صوت نائب موجود في طرابلس ضمن المؤيدين».

الدبيبة: مجلس النواب خارج المشهد.. والبعثة الأممية تتحمل مسؤوليتها
وتابع بقوله: «أبشركم بأننا صرنا أقرب للانتخابات من أي وقت مضى. رئاسة مجلس النواب أطلقت أمس رصاصة الرحمة عليها وأعلنت بوضوح أنها خارج المشهد ولن تعرقل الانتخابات مرة أخرى كما تفعل دائما».

وقال إن «البعثة الأممية تتحمل مسؤولياتها في إيصال الصورة الحقيقية وصوت الليبيين إلى المجتمع الدولي». يذكر أن بعثة الأمم المتحدة لم تعلن موقفها رسميًا إزاء منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا.

إشارة من الدبيبة إلى برقة
وأردف: «أهل برقة ممن تواصلوا معنا سرًا وعلانية وبادروا بحراك سلمي لدعم الانتخابات أقول لهم موعدنا قريب وأبشركم بالانتخابات وأن صوتكم مسموع»، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة «لن يكون لها مكان ولن تعمل في الواقع».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة فتحي باشاغا، ستؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان غدًا الخميس.

وأمس الثلاثاء، منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة بـ92 صوتًا، في الجلسة التي عُقدت في طبرق. ومن جانبها اتهمت حكومة الوحدة الوطنية رئاسة المجلس بـ«التزوير»، مؤكدة أنها مستمرة في عملها.

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