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بدء إزالة المباني المخالفة في حرم خط غاز «سرت للنفط»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 08:29 صباحا
بدء إزالة المباني المخالفة في حرم خط غاز «سرت للنفط»
إزالة مبنى مخالف في حرم خط غاز شركة سرت للنفط، 2 مارس 2022، (الداخلية)
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باشرت إدارة إنفاذ القانون وفرعها بالمنطقة الوسطى بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي التابع للشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط.

وتبدأ الأعمال من منطقة وادي كعام ثم الاتجاه شرقًا، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وانطلقت الأعمال بمشاركة مديرية أمن زليتن وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي ومختصين من شركة سرت.

وتأتي تلك الحملة بناء على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور، وقد أعطيت مهلة لأصحاب هذه المباني لإخلائها لمباشرة عمليات الهدم.

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