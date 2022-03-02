مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة بجنيف تؤدي اليمين القانونية أمام المنفي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أدت مندوب ليبيا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة بجنيف، الدكتورة لمياء فتحي أبوسدرة، وسفير ليبيا لدى جمهورية رومانيا، منعم مسعود عمر، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي اليوم.

وأكد المنفي لهما، خلال مراسم أدائهما اليمين، أن مهمة تمثيلهما لليبيا في الخارج، ينبغي أن تساهم في تعزيز علاقاتهما مع الهيئة الأممية، والدولة الموفدين لها، متمنيًا لهما التوفيق في المهام المكلفين بها، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

تطوير علاقات ليبيا مع الأمم المتحدة

وبحسب البيان، تعهد المندوب والسفير بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أحسن تمثيل، مؤكدين حرصهما على تطوير علاقات ليبيا مع الهيئة الأممية، ودولة رومانيا.

وفي فبراير الماضي، شارك المنفي في أعمال القمة الأفريقية- الأوروبية، في دورتها السادسة، التي انعقدت بمدينة بروكسل البلجيكية، مقر الاتحاد الأوروبي، إلى جانب قادة من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والـ55 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي..

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وشهدت القمة مناقشات ركزت على تعزيز الشراكة بين دول القارتين في مجال الاستجابة لجائحة كوفيد-19، والإنعاش الاقتصادي، والعمل على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

والتقى المنفي عددًا من رؤساء الدول المشاركة في القمة، إذ بحث عديد القضايا التي تهم ليبيا، وذلك في ظل وضع سياسي غير مستقر تمر به البلاد، مع عدم إجراء الانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها في 24 ديسمبر.

سفير ليبيا لدى جمهورية رومانيا، منعم مسعود عمر، مع المنفي, (المجلس الرئاسي)