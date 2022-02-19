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المنفي يعود إلى ليبيا بعد المشاركة في قمة «أفريقية-أوروبية» ببروكسل

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي السبت 19 فبراير 2022, 04:40 مساء
المنفي يعود إلى ليبيا بعد المشاركة في قمة «أفريقية-أوروبية» ببروكسل
المنفي خلال مشاركة في جلسات القمة الأفريقية الأوروبية ببروكسل. (المجلس الرئاسي)
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عاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى ليبيا اليوم السبت، بعد مشاركته في أعمال القمة الأفريقية- الأوروبية ، في دورتها السادسة، التي انعقدت بمدينة بروكسل البلجيكية، مقر الاتحاد الأوروبي.

وشارك المنفي في القمة التي عقدت يومي 17 و18 فبراير، إلى جانب قادة من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والـ55 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، حسب بيان صادر عن المجلس.

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وشهدت القمة مناقشات ركزت على تعزيزالشراكة بين دول القارتين في مجال الاستجابة لجائحة كوفيد-19، والإنعاش الاقتصادي، والعمل على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

والتقى المنفي عددًا من رؤساء الدول المشاركة في القمة، إذ بحث عديد القضايا التي تهم ليبيا، وذلك في ظل وضع سياسي غير مستقر تمر به البلاد، مع عدم إجراء الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في 24 ديسمبر، واتجاه البرلمان لاختيار حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا؛ فيما تتمسك حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ببقائها.

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