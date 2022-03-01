Atwasat

وزير الحكم المحلي يؤكد للمنفي استمرار الوزارة في نقل الاختصاصات إلى البلديات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الثلاثاء 01 مارس 2022, 04:12 مساء
وزير الحكم المحلي يؤكد للمنفي استمرار الوزارة في نقل الاختصاصات إلى البلديات
لقاء المنفي مع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، الثلاثاء 1 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

أكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، استمرار الوزارة في نقل الاختصاصات إلى البلديات، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، ومتابعتها من قبل الإدارات المختصة بالوزارة، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء تأكيد التومي خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مكتبه بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن التومي استعرض أمام المنفي المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل وزارة الحكم المحلي، والجهود المبذولة لتذليلها لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالقرب من مقار سكانهم في عديد المجالات.

- «الحكم المحلي» تبحث معايير إنشاء وحدات الإدارة المحلية
 

من جهته، أشاد المنفي بالجهود التي تبذلها الوزارة «لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، والخروج من المركزية المقيتة التي تعيق سير عملها، والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تواجهها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».

وبدأت وزارة الحكم المحلي، نهاية العام 2021، نقل الاختصاصات المحلية للبلديات، والتحول نحو اللامركزية، وقالت الوزارة إنها «تولي ملفي نقل الاختصاصات، والإيرادات المحلية اهتمامًا بالغًا، وتعمل على تذليل الصعوبات أمام البلديات لتقوم بدورها في تقديم خدمات مباشرة للمواطنين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»

«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»
اتحاد الطائرة الدولي يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا في تصعيد جديد للحصار الرياضي

اتحاد الطائرة الدولي يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا في تصعيد جديد للحصار ...
مفاجأة.. رئيس نادي تشيلسي مطلوب وسيطا سياسيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

مفاجأة.. رئيس نادي تشيلسي مطلوب وسيطا سياسيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
طرد 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة من أميركا

طرد 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة من أميركا
روسيا وأوكرانيا تعتزمان إجراء «جولة ثانية» من المفاوضات على الحدود البولندية-البيلاروسية

روسيا وأوكرانيا تعتزمان إجراء «جولة ثانية» من المفاوضات على الحدود ...
كاركاتير خيري - المربوعة!

كاركاتير خيري - المربوعة!
مصادر لـ«بوابة الوسط»: خلافات داخل مجلس النواب على 3 مناصب في تشكيلة باشاغا

مصادر لـ«بوابة الوسط»: خلافات داخل مجلس النواب على 3 مناصب في تشكيلة باشاغا
بوتين يشترط الاعتراف بالقرم وإعلان حياد كييف لإنهاء النزاع الأوكراني

بوتين يشترط الاعتراف بالقرم وإعلان حياد كييف لإنهاء النزاع الأوكراني
رسميا.. سحب وسام الاستحقاق الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين

رسميا.. سحب وسام الاستحقاق الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين
«ميتافيرس» يقص شريط افتتاح أسبوع الموضة في باريس

«ميتافيرس» يقص شريط افتتاح أسبوع الموضة في باريس
المشري يوجه رسالة إلى باشاغا ويجدد الدعوة لاعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية

المشري يوجه رسالة إلى باشاغا ويجدد الدعوة لاعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية...
حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال

حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة الاستيلاء على المال العام ...
تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ليبيا

تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ليبيا
كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة

كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة
الأمم المتحدة: فرار أكثر من 500 ألف شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

الأمم المتحدة: فرار أكثر من 500 ألف شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي
ليبيا تتوج بفضية المبارزة الأفريقية للشباب

ليبيا تتوج بفضية المبارزة الأفريقية للشباب
دول أوروبية مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة

دول أوروبية مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية

إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الوكالة الأميركية للتنمية تدعم الصرف الصحي في سبها ودرنة
الوكالة الأميركية للتنمية تدعم الصرف الصحي في سبها ودرنة
بدء منح وثيقة «عدم امتلاك سكن» في أجدابيا
بدء منح وثيقة «عدم امتلاك سكن» في أجدابيا
بدعم صندوقين عالميين.. ليبيا ترغب في خلق 30 محمية بحرية
بدعم صندوقين عالميين.. ليبيا ترغب في خلق 30 محمية بحرية
صحفيون ومنظمات إعلامية يرفضون إعادة وزارة الإعلام في حكومة باشاغا
صحفيون ومنظمات إعلامية يرفضون إعادة وزارة الإعلام في حكومة باشاغا
بليحق: جلسة «النواب» تنطلق بعد قليل ومنقولة على الهواء مباشرة
بليحق: جلسة «النواب» تنطلق بعد قليل ومنقولة على الهواء مباشرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون البيضاوية تخطف الأنظار
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون ......
المزيد
وزير الحكم المحلي يؤكد للمنفي استمرار الوزارة في نقل الاختصاصات إلى البلديات
وزير الحكم المحلي يؤكد للمنفي استمرار الوزارة في نقل ......
«النواب» يدين تهديد عدد كبير من الأعضاء وعائلاتهم ويطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل
«النواب» يدين تهديد عدد كبير من الأعضاء وعائلاتهم ويطالب ......
إحالة حوافظ رواتب يناير في سرت
إحالة حوافظ رواتب يناير في سرت...
بليحق: جلسة «النواب» تنطلق بعد قليل ومنقولة على الهواء مباشرة
بليحق: جلسة «النواب» تنطلق بعد قليل ومنقولة على الهواء ......
صحفيون ومنظمات إعلامية يرفضون إعادة وزارة الإعلام في حكومة باشاغا
صحفيون ومنظمات إعلامية يرفضون إعادة وزارة الإعلام في حكومة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط