الوكالة الأميركية للتنمية تدعم الصرف الصحي في سبها ودرنة

القاهرة - بوابة الوسط

سلم مكتب المبادرات الانتقالية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية أخيرًا مجموعة من المعدات الثقيلة إلى شركة الصرف الصحي والمياه في درنة وشركة سبها للتنظيف؛ بهدف تعزيز الخدمات العامة في جنوب وشرق ليبيا، على ما أعلنت، الثلاثاء، السفارة الأميركية لدى ليبيا.

وقالت السفارة في بيان مقتضب، إن هذه المعدات ستسمح لهذه الشركات بإجراء الإصلاحات اليومية اللازمة والاستجابة لمشكلات الصرف الصحي اليومية التي تسببها البنية التحتية المتهالكة.

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وأضافت: «تهدف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من خلال تقديم الدعم المستمر، إلى تسليط الضوء على مزايا حكومة موحدة للاستجابة للاحتياجات العامة».

