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رئيس لجنة متابعة المخابز: أزمة الدقيق مفتعلة.. والمخزون يكفي لمدة عام (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 12:00 صباحا
رئيس لجنة متابعة المخابز: أزمة الدقيق مفتعلة.. والمخزون يكفي لمدة عام (فيديو)
دقيق داخل محل تجاري في بلدية حي الأندلس (صفحة البلدية على فيسبوك)
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قال رئيس لجنة متابعة المخابز، علي عبدالله أبو عزة، إن أزمة الدقيق في مناطق ليبيا حاليًا مفتعلة من قبل التجار الذين يحتكرون السلعة في المخازن، من أجل رفع أسعارها.

وأوضح أبو عزة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد بلس»، عبر قناة الوسط «WTV»، أن المشكلة ليست في توفر الدقيق، لكنها أزمة احتكار، متابعًا: «المخزون يكفي لسنة، بحسب وزارة الاقتصاد، لكنه في يد التجار وليس يد الدولة».

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وأغلقت جميع المطاحن والمخابز في مدينة زليتن اليوم الإثنين، بسبب أزمة الدقيق، التي يزعم البعض أنها نتيجة مباشرة للحرب في أوكرانيا، جراء اعتماد ليبيا على القمح الأوكراني.

لكن رئيس لجنة متابعة المخابز يقول إن ما يحدث هو احتكار السلع من أجل البيع بأسعار مرتفعة، مشددًا على ضرورة تدخل الدولة لتوزيع المخزون بين التجار ومنع احتكاره، خاصة أن بعض التجار بات يشترط على المواطنين شراء 5 شكائر مكرونة مع شيكارة الدقيق وزن 25 كيلو، متابعا:«جميع السلع التموينية داخل ليبيا ارتفعت».

وتُصنَّف ليبيا ضمن البلدان العشرة الأولى المستوردة للقمح الأوكراني في العام 2020، بقيمة 265 مليون دولار، حيث تستهلك نحو 1.26 مليون طن من الحبوب سنويًّا، وتستورد 95% من القمح اللين، فيما تغطي باقي احتياجاتها من الإنتاج المحلي، الأمر الذي يجعلها عرضة لتقلبات السوق الدولية.

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