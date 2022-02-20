«السلامة الوطنية»: إزالة وتفكيك 17 طن متفجرات في أربع مناطق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، إزالة وتفكيك 17 طنًا من المتفجرات ومخلفات الحرب في أربع مناطق، خلال عمليات المسح التي تجريها بشكل مستمر.

وأفادت الهيئة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن رئيس الهيئة ونائبه زارا المناطق الشرقية - الجنوبية - الوسطى، من أجل الوقوف على مخلفات الحرب التي جرى تجميعها على فترات من العمل في أكثر من موقع بالمناطق التي شهدت أحداثًا واشتباكات مسلحة.

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وقالت إن تعليمات عاجلة صدرت لإدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات باتخاذ الإجراءات الفورية؛ حيث توجه الفريق الفني إلى الأماكن التي توجد بها مخلفات الحرب، وجرى تجميع 17 طنًا من مناطق «غريان - القريات - الشويرف - مزدة»، مختتمة بأن الفريق الفني عالج المخلفات بإتلافها والتخلص منها وإزالة خطرها.

وخلال الفترة الماضية، باشرت هيئة السلامة الوطنية عمليات في عدة مناطق لحصر وتفكيك المفرقعات ومخلفات الحرب، في وقت تقول منظمة «يونيسف» إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر في ليبيا بسبب تلك المفرقعات.

وفي يوليو الماضي، كشفت حكومة الوحدة الوطنية، أن نحو 35 منطقة يشتبه أنها ملوثة بالألغام والمخلفات الحربية، سيجري استهدافها بعمليات مسح ميداني من قبل المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية، بحسب ما نشرته الحكومة، عبر صفحتها على «فيسبوك».

جانب من عملية تجميع مخلفات الحرب (صفحة هيئة السلامة الوطنية على فيسبوك)

جانب من عملية تجميع مخلفات الحرب (صفحة هيئة السلامة الوطنية على فيسبوك)

جانب من عملية تجميع مخلفات الحرب (صفحة هيئة السلامة الوطنية على فيسبوك)

جانب من عملية تجميع مخلفات الحرب (صفحة هيئة السلامة الوطنية على فيسبوك)