ضبط 36 وافدا يسرقون الأسلاك الكهربائية ويهربونها للخارج

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت قوة من جهاز المباحث الجنائية القبض على 36 شخصا من العمالة الوافدة، يتخذون من مزرعة بمنطقة الساعدية وكرا لعمليات سرقة الأسلاك الكهربائية، ويقومون بحرقها وتهريبها للخارج.

وقال الجهاز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن عملية اقتحام جرى تنفيذها اليوم الخميس، بالتعاون مع وحدة البحث الجنائي العزيزية وغرفة عمليات المنطقة الغربية، وسرية الشرطة العسكرية.

- القبض على سوري وشقيقه حاولا رشوة جهة أمنية لتسهيل تجارة النحاس والكوابل

- ضبط عصابة تسرق الأسلاك الكهربائية والمحال التجارية بالنواحي الأربع

- النائب العام يناقش الإجراءات الضبطية لحماية المرافق الكهربائية

وأضاف البيان أن القوات اقتحمت أحد أوكار عصابات قطع وبيع الأسلاك والكوابل الكهربائية بمنطقة الساعدية والمتسببين في إلحاق الضرر بالشبكة العامة للكهرباء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 36 من العمالة الوافدة من الجنسيات المصرية والأفريقية يقومون بسرقة وحرق الأسلاك، وكذلك ضبط كميات كبيرة من الأسلاك المختلفة قبل بيعها أو تهريبها خارج البلاد.

واختتم البيان بأن التحقيق جارٍ، وما زال البحث والتحري عن المجموعات الأخرى.

وتعلن وزارة الداخلية، بشكل مستمر، القبض على عصابات خارجة على القانون تمتهن عمليات السرقة والسطو على الممتلكات الخاصة في مناطق متفرقة بالبلاد.

وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه مكونات الشركة العامة للكهرباء للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.

متهمون بسرقة الأسلاك الكهربائية جرى ضبطهم عقب مداهمة مزرعة (صفحة جهاز المباحث الجنائية على فيسبوك)

متهمون بسرقة الأسلاك الكهربائية جرى ضبطهم عقب مداهمة مزرعة (صفحة جهاز المباحث الجنائية على فيسبوك)