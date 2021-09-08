النائب العام يناقش الإجراءات الضبطية لحماية المرافق الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 10:16 مساء
النائب العام الصديق الصور. (الإنترنت)

عقد النائب العام الصديق الصور، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية العميد السنوسي صالح، بحضور نائب مدير الإدارة محمد المرحاني، بجانب مدير أمن جنزور، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي فرع جنزور.

وناقش الاجتماع، الذي أُقيم بمكتب النائب العام، عددًا من المواضيع المتعلقة بسير العمل الأمني لحماية المرافق الكهربائية، والإجراءات الضبطية ضد الخارجين عن القانون.

- ضبط 63 حاوية بميناء الخمس تحتوي على أسلاك ومسروقات من شركة الكهرباء
- سرقة 1200 متر أسلاك كهربائية ضغط منخفض على خط الذويبات

كما ناقش الاجتماع الحملات الأمنية التي قامت بها إدارة حماية الطاقة الكهربائية لضبط عمليات تهريب وبيع الأسلاك النحاسية المسروقة، التي وقعت خلال الفترة الماضية، وذلك بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية الأخرى.

ضبط كمية من الأسلاك الكهربائية المسروقة
وفي إطار موازٍ، تمكن أعضاء حماية الطاقة الكهربائية، إدارة «الواحات»، من ضبط كمية من الأسلاك الكهربائية المخبئة بأحد الأماكن في المنطقة، بعد أن قام بعض الخارجين عن القانون بالاعتداء على خطوط نقل الطاقة بدائرة إجدابيا جهد 33، خلال الفترة الماضية، وسرقة أسلاك نحاسية؛ مما تسبب في سقوط خمسة أبراج، وفق بيان لوزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشكلت إدارة حماية الطاقة الكهربائية «الواحات» فريق تحقيق وجمع المعلومات عن الواقعة، حيث جرى التعرف عن المكان الذي خُبئت به الأسلاك المسروقة والقبض على أربعة أشخاص. وقالت وزارة الداخلية إنها «اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص».

النائب العام الصديق الصور يجتمع مع مدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية، الأربعاء، 8 سبتمبر 2021 (وزارة الداخلية)
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