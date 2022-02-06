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بوغدانوف للمنفي يبارك جهود «الرئاسي» الهادف إلى المصالحة وتوحيد المؤسسات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأحد 06 فبراير 2022, 06:18 مساء
بوغدانوف للمنفي يبارك جهود «الرئاسي» الهادف إلى المصالحة وتوحيد المؤسسات
لقاء المنفي وبوغدانوف في أديس أبابا، الأحد 6 فبراير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
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بارك المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، خطوات المجلس الرئاسي التي تهدف إلى الوصول لمصالحة وطنية شاملة في ليبيا، مؤكدًا أن «المجلس الرئاسي يمثل وحدة ليبيا وأقاليمها الثلاثة»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الملجس الرئاسي.

جاءت مباركة بوغدانوف خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وذلك على هامش حضورهما قمة الاتحاد الأفريقي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن بوغدانوف أبدى للمنفي خلال اللقاء دعمه لجميع الخطوات التي تفضي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين من أجل السلام والاستقرار والوصول إلى الانتخابات، مثمنًا جهود المجلس الرئاسي لتوحيد مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة العسكرية.

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من جانبه، أكد المنفي للمبعوث الروسي، حرص المجلس الرئاسي على الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، ويقبل بنتائجها كل الأطراف، وتأسيس مصالحة وطنية شاملة سياسية واجتماعية واقتصادية.

وأجرى رئيس المجلس الرئاسي عددًا من اللقاءات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء خارجية وممثلين دبلوماسيين رفيعي المستوى، وذلك على هامش مشاركته في قمة رؤساء الدول والحكومات بالدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

لقاء المنفي وبوغدانوف في أديس أبابا، الأحد 6 فبراير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي وبوغدانوف في أديس أبابا، الأحد 6 فبراير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي وبوغدانوف في أديس أبابا، الأحد 6 فبراير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي وبوغدانوف في أديس أبابا، الأحد 6 فبراير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
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