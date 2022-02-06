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المنفي يؤكد لـ«اشتية» دعم ليبيا الثابت للشعب الفلسطيني

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأحد 06 فبراير 2022, 12:55 صباحا
المنفي يؤكد لـ«اشتية» دعم ليبيا الثابت للشعب الفلسطيني
من لقاء المنفي في أديس أبابا مع رئيس الوزراء الفلسطيني، 5 فبراير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
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أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، السبت، «الموقف الثابت لليبيا في دعم الشعب الفلسطيني، ومناصرتها اللامحدودة لحقوقه».

جاء ذلك خلال لقاء المنفي على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي الخامسة والثلاثين المقامة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، حيث شدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس».

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- المنفي يتفق مع بازوم على طرح مقترح لعقد قمة طارئة لتجمع دول «الساحل والصحراء» في مارس

ودعا المنفي في كلمته خلال القمة الاتحاد الأفريقي إلى دعم إجراء الانتخابات الليبية، وخطط إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، كما حض «الأطراف المعنية» على تسهيل الوصول إلى توافق، يقود إلى انتخابات «حرة ونزيهة ومقبولة النتائج، تجنب البلاد الدخول في تحديات أزمة جديدة».

وعلى هامش القمة التقى المنفي مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، ورئيس النيجر، محمد بازوم، وكان الملف الليبي على رأس المناقشات.

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