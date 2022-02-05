خبير اقتصادي ليبي يقترح تصدير الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

اقترح الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للهيئة الليبية للاستثمار محسن الدريجة إنتاج وتصدير الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية عبر المتوسط لأوروبا، مشيرًا إلى أن القارة الأوروبية «تحتاج لمئات أضعاف ما نحتاجه من الكهرباء».

وأوضح الدريجة في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أن «ليبيا لديها مصدر واحد للنقود الأجنبية الضرورية لتوريد تقريبًا كل شيء وهو النفط والغاز».

وأشار إلى أنه «بالإمكان توريد أو تصنيع معدات الطاقة الشمسية والرياح إذا اتجهت ليبيا للطاقة الشمسية، ثم استخدام الشمس والرياح لتوليد الكهرباء بدل النفط والغاز والديزل، والحصول على نقود أجنبية إضافية من تصدير النفط والغاز بدلًا من حرقه».

تصريحات سابقة لصنع الله

وفي هذا السياق، كانت تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله في نهاية يناير الماضي، حين قال إن «استمرار حرق النفط والغاز والديزل لإنتاج الكهرباء كارثة وطنية لا يجب أن تستمر».

وتكلف ميزانية المحروقات الدولة الليبية حاليا حوالي 20% من ميزانيتها، وفق صنع الله، محذرًا من أن «الوضع سيكون أسوأ خلال سنتين من الآن إذا لم نتحرك سريعًا لإيجاد حلول». وقال صنع الله «أوضحت للسادة في الشركة العامة للكهرباء عدة مرات ضرورة الاتجاه الفوري لاستعمال الطاقات المتجددة والنظيفة لإنتاج الكهرباء».