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وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يناير 2022, 09:21 مساء
وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة
المستشارة الأممية ستيفاني وليامز خلال مقابلة مع قناة الوسط، 28 يناير 2022.
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حثت المستشارة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، مجلس النواب على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل حكومة جديدة؛ لعدم إطالة الفترة الانتقالية، وتحديد ولاية تلك الحكومة.

وتابعت، في حديثها إلى «قناة الوسط»، «حكومة جديدة بدون معالجة ملف الانتخابات يشكل نوعا من الاستقواء على إرادة الشعب الليبي للانتخابات، والشعب لا يريد فترة انتقالية أخرى قد تشكل الخامسة».

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وأشارت إلى أنها استمعت لمخاوف بشأن عودة وجود حكومتين في البلاد، وذلك خلال زيارتها إلى مدينة سبها، قائلة: «هناك مخاوف من تشكيل حكومة موازية.. و(في سبها) كان هناك تنافس بين الحكومتين (الموقتة والوفاق).. ويا ليت ألا ترجع ليبيا إلى هذا المشهد».

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