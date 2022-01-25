النويري يدعو «النواب» إلى حسم موقفهم من مشاركة مجلس الدولة في اختيار رئيس الحكومة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، النواب إلى حسم موقفهم بشان أحد شروط اختيار رئيس الحكومة الجديدة، وهو مشاركة المجلس الأعلى للدولة.

وقال: «مجلس الدولة ما محله من الإعراب؟ هل هو شريك أم لا.. على النواب حسم أمرهم، فهل نتفاهم معه كشريك وفق الاتفاق السياسي، أم نخوض مشاورات» مستقلة، حسب حديثه في جلسة مجلس النواب الثلاثاء.

وأشار النويري إلى إطلاعه على شروط الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، موضحا أن المضي مع مجلس الدولة خلال الفترة الماضية كان ضرورة، وتنفيذ للاتفاق السياسي، لكن يبقى مجلس النواب آخر جسم منتخب يمثل كل ليبيا.