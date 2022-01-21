«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة، غدًا، على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من الزاوية إلى الخمس.

- رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25-1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.