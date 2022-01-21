«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الجبل الأخضر...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة، غدًا، على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من الزاوية إلى الخمس.
- رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25-1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم على الجبل الأخضر وتكون جيدة يوم الغد على الساحل الممتد من المرج إلى طبرق يصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- رياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه على الخليج وجنوبية غربية إلى غربية على باقي الساحل تتحول تدريجيًا ظهر الغد إلى شمالية غربية سرعتها بين 05 و20 عقدة تصل يوم الغد إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و2.00 متر.
- البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.
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