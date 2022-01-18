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إيطاليا مهتمة بدعم المشاريع الزراعية في الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 07:25 مساء
إيطاليا مهتمة بدعم المشاريع الزراعية في الجنوب الليبي
نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني يستقبل سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي غريمالدي (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)
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أكد سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي غريمالدي، أن بلاده تعطي أهمية خاصة لدعم المشاريع الزراعية في الجنوب، وحماية الحدود، ودعم التنمية المكانية، والاستثمار في الرأس مال البشري، للمساهمة في ازدهار واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، السفير جوزيبي غريمالدي، الذي حمل رسالة الدبلوماسية الإيطالية، التي تتضمن الدعم الكامل والمستمر للمسار الانتخابي في ليبيا، وصولًا إلى تحديد موعد قريب للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

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واعتبر الكوني أن «التزام المجلس الرئاسي بالإسراع في إجراء الانتخابات أنتج مناخًا من الحيوية الوطنية، والحوار السياسي والاجتماعي الذي تبلور خلال هذه الفترة».

كما شدد على «ضرورة الأخذ بالاعتبار بهذا الزخم الخلاق، الذي تولّد من تعلق الشعب بحقه لأول مرة في انتخاب رئيس للبلاد، وأن ذلك ما تحتاجه ليبيا، الذي سبب غياب رئيس واحد تلتف حوله العملية السياسية، خللاً سياسيًا، أثر سلبًا على مجريات الأمور في البلاد».

وتناول اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية والمشاريع المشتركة الداعمة لجهود الإعمار في مناطق الجنوب الليبي، حيث أكد السفير الإيطالي اهتمامه بدعم التنمية في تلك المنطقة.

نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني يستقبل سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي غريمالدي (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)
نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني يستقبل سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي غريمالدي (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)
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