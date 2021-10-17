الحويج يعلن عدة إجراءات لتحسين الأوضاع الاقتصادية بالجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 أكتوبر 2021, 10:59 مساء
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي حكماء وأعيان مدن ومناطق الجنوب (صفحة الوزارة على فيسبوك)

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اليوم الأحد، حكماء وأعيان مدن ومناطق الجنوب الليبي، بحضور عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي، وذلك لبحث الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة الجنوبية.

أسعار السلع وخدمات النقل
وناقش الحضور المشاكل والصعوبات التي تواجه مدن الجنوب ومستوى الخدمات بقطاع الاقتصاد والتجارة، وارتفاع أسعار السلع وخدمات النقل بالمنطقة، كما بحث اللقاء سُبل تحفيز قطاع الاستثمار والفرص الواعدة بقطاعات الصناعة والزراعة ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية.

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مقر لوزارة الاقتصاد والتجارة في سبها
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة تباشر أعمالها من مقرها بمدينة سبها وتعمل على تفعيل دور مراقبات الاقتصاد والتجارة بجميع البلديات لتطوير أداء القطاع، مشيرًا إلى أنها اتخذت جملة من التدابير والإجراءات منها مشروع إنشاء ديوان الحبوب الذي تمت إحالته إلى مجلس الوزراء، والبدء في تحديد أسعار السلع الأساسية التي تمثل الأمن الغذائي للمستهلك.

المشاريع الصناعية والزراعية
وفي هذا الإطار أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم بين البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة والشركة الليبية للاتصالات القابضة لدعم عدد من المشروعات الصغرى والمتوسطة بالمنطقة، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تفعيل وتطوير المشاريع الصناعية والزراعية المستهدفة بالمنطقة ضمن الخارطة الاستثمارية التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع القطاعات المختصة.

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي حكماء وأعيان مدن ومناطق الجنوب (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي حكماء وأعيان مدن ومناطق الجنوب (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي حكماء وأعيان مدن ومناطق الجنوب (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي حكماء وأعيان مدن ومناطق الجنوب (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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