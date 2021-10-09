الزناتي يبحث سبل تحسين الخدمات الطبية والصحية في الجنوب

علي الزناتي، مع مسؤولي المؤسسات الصحية بالمنطقة الجنوبية، 7 أكتوبر 2021. (وزارة الصحة)

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، مع مسؤولي المؤسسات الصحية بالمنطقة الجنوبية، سبل تحسين الخدمات الطبية بالمستشفيات العامة والقروية والمراكز الصحية.

واستعرض مسؤولو المرافق الصحية في الاجتماع الذي عقد أول من أمس الخميس، بمقر ديوان وزارة الصحة، المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المستشفيات العامة والقروية، جرّاء نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة، وفق بيان لوزارة الصحة اليوم.

من جانبه أكد الزناتي، حرص الوزارة على دعم قطاع الصحة بالمنطقة الجنوبية، مشيرا إلى استعداد الوزارة لحل مشكلة نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة عبر شراء الخدمة، من خلال إرسال عناصر طبية من الشمال إلى الجنوب بعد إبرام عقود خاصة معها، أو باستجلاب عناصر من الدول المجاورة لليبيا وإبرام عقود معها.

- تركيب جهاز مسح ذري بمستشفى طرابلس الجامعي

الاجتماع عقد بحضور مستشار وزير الصحة لشؤون الصيدلة والإمداد مصطفى أرحومة، ومستشار الوزير لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، ومدير إدارة الموارد البشرية مفيدة طنيش، ومدير إدارة المشروعات سامي الشعافي، ومدير الشؤون الطبية الطاهر عبد العزيز سليمان، ومدير إدارة الصيدلة ليلى العربي، ومدير الإدارة القانونية عبد الفتاح النكيب، ومدير إدارة التخطيط ماجد العلوي.

علي الزناتي، مع مسؤولي المؤسسات الصحية بالمنطقة الجنوبية، 7 أكتوبر 2021. (وزارة الصحة)

علي الزناتي، مع مسؤولي المؤسسات الصحية بالمنطقة الجنوبية، 7 أكتوبر 2021. (وزارة الصحة)