تركيب جهاز مسح ذري بمستشفى طرابلس الجامعي

وزير الصحة علي الزناتي، في قسم الطب النووي بمستشفى «طرابلس الجامعي», 7 أكتوبر 2021. (وزارة الصحة)

تابع وزير الصحة علي الزناتي، أمس الأوّل، أعمال تركيب «جهاز المسح الذري» الجديد، والذي سيجري تشغيله بقسم الطب النووي بمستشفى «طرابلس الجامعي».

وقال الزناتي، إن الجهاز الجديد، يسهم بشكل كبير في تقييم الخطة العلاجية للمرضى، فضلًا عن النتائج الجيدة التي ستترتب عن قدرته على إعطاء صور نقية، وتشخيص أورام البروستاتا، وإجراء المسح الذري للعظام، وفق بيان للوزارة اليوم.

ولفت البيان إلى أن الجهاز الجديد يتيح استخدام أحدث تقنيات التصوير الطبي لمرضى الأورام، كما يتميّز فحص المسح الذري بالقدرة على تشخيص الأمراض في مراحلها الأولية، الأمر الذي سيحدث سرعة واستجابة للمريض في العلاج، فضلا عن تقليل مدة بقاء المريض من 48 دقيقة إلى 8 دقائق أثناء عملية المسح.

- الزناتي يعلن رفع الرقابة المصاحبة على مكافآت العاملين بمراكز العزل

الخميس، أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، رفع الرقابة المصاحبة على المبلغ المخصص لمكافآت العاملين بمراكز العزل.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار «يأتي تتويجًا للجهود التي بذلها وزير الصحة بالتعاون مع ديوان المحاسبة، لصرف مبلغ 100 مليون دينار كمكافآت للعناصر الوطنية».

وزير الصحة علي الزناتي، في قسم الطب النووي بمستشفى «طرابلس الجامعي», 7 أكتوبر 2021. (وزارة الصحة)

وزير الصحة علي الزناتي، في قسم الطب النووي بمستشفى «طرابلس الجامعي», 7 أكتوبر 2021. (وزارة الصحة)