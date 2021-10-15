السفارة الأميركية تتعهد بمساعدة الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 01:45 مساء
شعار سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا. (صفحة السفارة على فيسبوك)

أكدت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا التزامها رفقة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالعمل بالشراكة مع السلطات الوطنية والمحلية على مساعدة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مواصلة جهود المصالحة، وتقديم الخدمات لليبيين، وضمان إجراء الانتخابات، ويشمل ذلك مساعدة الليبيين في الجنوب.

جاء ذلك تعليقا على تسلم شركتي خدمات النظافة والمياه بسبها عدة آليات ومعدات كمساعدات مقدمة من حكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع المبادرة الليبية الانتقالية شريكة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

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وعبرت السفارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» عن «فخرها» بالعمل الذي تقوم به منظمة المبادرة الليبية الانتقالية في ليبيا.

وقالت: «الوحدة الوطنية والحكومية هي وحدها القادرة على استعادة سيادة ليبيا وتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا».

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