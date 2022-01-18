«الكهرباء»: سرقة 2100 متر أسلاك ضغط عال بدائرتي توزيع الحي الصناعي والساحل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة 2100 متر أسلاك كهرباء ضغط عال في منطقتين، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل والمزارع والمحلات.

ولفتت الشركة في بيان اليوم، إلى سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 750 مترًا بدائرة توزيع الحي الصناعي.

وبحسب البيان، سرقت أسلاك ضغط عالٍ أيضًا مسافة 1350 مترًا بدائرة توزيع الساحل التابعة لإدارة توزيع المرقب.

- ظلام في الزناتية بسرت بعد سرقة 500 متر أسلاك كهرباء

أيضًا انتشرت حالة من الظلام في ساعات متأخرة من ليلة أمس، في حي الزناتية بمحلة وادي جارف جنوب سرت، بعد سرقة خارجين على القانون، نحو 500 متر أسلاك كهرباء نحاس.

وقال رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء سرت، مهندس فتحي قرقوم، في حديث إلى «بوابة الوسط»: «إن 16 عمود كهرباء سُرقت منها الأسلاك، ما يعادل نحو 500 كابل وسلك كهرباء، مما أدى لدخول ساكني حي الزناتية بمحلة وادى جارف في ظلام تام، مع استمرار انقطاع التيار حتى الآن».