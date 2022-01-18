ظلام في الزناتية بسرت بعد سرقة 500 متر أسلاك كهرباء

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

انتشر الظلام في ساعات متأخرة من ليلة أمس، في حي الزناتية بمحلة وادي جارف جنوب سرت، بعد سرقة خارجين عن القانون، نحو 500 متر أسلاك كهرباء نحاس.

وقال رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء سرت، مهندس فتحي قرقوم، لـ«بوابة الوسط»: «إن 16 عمود كهرباء سُرقت منها الأسلاك، ما يعادل نحو 500 كابل وسلك كهرباء، مما أدى لدخول ساكني حي الزناتية بمحلة وادى جارف في ظلام تام، مع استمرار انقطاع التيار حتى الآن».

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ولفت إلى أن السرقة حدثت عندما انقطعت الكهرباء في المنطقة لطرح الأحمال لنحو ساعتين.