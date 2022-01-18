الدبيبة: مجلس التطوير «تكلس» ويحتاج إلى «تجديد»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن المجلس الوطني للتطوير، «تكلس» خلال السنوات الماضية مثل غيره من مؤسسات الدولة، مؤكدًا حاجة المجلس إلى «تجديد النشاط»، ودعم الحكومة له «وفق برنامج يجعله يخطط ويقود مشاريع الوزارات».

وشدد الدبيبة في كلمة خلال ندوة عن دور المجلس في خطة «عودة الحياة»، اليوم الثلاثاء، على ضرورة «الدور الإستراتيجي» للمجلس، ومضى قائلًا: «لا يمكن لأي وزير العمل دون تخطيط ومسار واضح»، وأضاف: «نحن خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة نريد تطبيق هذا مهما تغيرت الحكومات واختلفت الأسماء».

وتابع: «مهما تغيرت الأسماء نحن نلتزم بالسير على هذا المنهاج، وفق تصور لتطوير الاقتصاد في ليبيا، نريد برنامجا عمليا لتنفيذ هذا البرنامج»، وأردف: «لدينا شباب ولدينا كفاءات وخبراء يستطيعون التنظير ولكن لدينا مشكلة في التنفيذ»، مطالبًا المجلس الوطني للتطوير بمساعدة المؤسسات والوزارات عبر «خطط وبرامج تنفيذية ملموسة».

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وأشار الدبيبة إلى امتلاك الحكومة «برنامج اقتصادي واضح ناتج عن دراسات حقيقية ورؤية مستقبلية تساعد الوزراء الشباب»، معتبرًا أن وجودهم في الحكومة يخدم غرضين أولهما «سياسي» والثاني «خدمي»، وقال: «إدخال الشباب المتحرر بأفكار جديدة إلى الحكومة أمر جيد: الشباب على دراية جيدة بالتكنولوجيا التي أصبحت عصب الحياة اليوم وتساعد في وضع أي خطة اقتصادية لصالح ليبيا».

وأعلن الدبيبة في 28 أغسطس الماضي، انطلاق مشروع «عودة الحياة» لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة الماضية بعد الحصول على التمويل اللازم لها. وقال الدبيبة في كلمة تلفزيونية، «خطة التنمية معطلة منذ عشر سنوات، وعدم اعتماد الميزانية عطّلها أربعة أشهر، وتحملنا مسؤوليتنا تجاه شعبنا في عودة تحريك المشروعات».

وفي نوفمبر، كشف المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تنفيذ 732 مشروعًا ضمن خطة «عودة الحياة»، تتوزع بواقع 262 مشروعًا لجهاز الإسكان والمرافق، و273 مشروعًا لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية تضم مرافق صحية ومدارس، و197 مشروعًا للمواصلات.

الدبيبة يتحدث خلال ندوة عن دور المجلس الوطني للتخطيط في عودة الحياة، 18 يناير 2022. (بث مباشر)

الدبيبة يتحدث خلال ندوة عن دور المجلس الوطني للتخطيط في عودة الحياة، 18 يناير 2022. (بث مباشر)

الدبيبة يتحدث خلال ندوة عن دور المجلس الوطني للتخطيط في عودة الحياة، 18 يناير 2022. (بث مباشر)