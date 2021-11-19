حكومة الوحدة: تنفيذ 732 مشروعا ضمن خطة «عودة الحياة»

اجتماع حكومة الوحدة لمتابعة مشروعات خطة عودة الحياة، 19 نوفمبر 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

كشف المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تنفيذ 732 مشروعًا ضمن خطة «عودة الحياة» حاليًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة سير تلك المشروعات، بحضور وزراء ورؤساء شركات، حسب بيان المكتب على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستعرض الاجتماع 262 مشروعًا لجهاز الإسكان والمرافق عرضًا فنيًا، و273 مشروعًا لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية تضم مرافق صحية ومدارس، و197 مشروعًا للمواصلات.

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وأكد الدبيبة أهمية استكمال هذه المشروعات والحفاظ على التنوع الجغرافي، مشددًا على تحديد المخصصات المالية لها وفق القانون المالي للدولة، وأن الحكومة أطلقت عودة الحياة لترجع التنمية لبلادنا، وخصصت لها المليارات، «وأن من يعتبر صرف هذه الأموال هدرًا فهو كلام غير مسؤول وغير وطني على الإطلاق».