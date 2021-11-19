بدء مشروع إعادة تأهيل وتطوير قاعة الشعب سابقاً في طرابلس

الدبيبة خلال وضع حجر أساس مشروع إعادة تأهيل وتطوير قاعة الشعب (سابقاً) (صفحة شركة PPP على فيسبوك)

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، الخميس، مشروع إعادة تأهيل وتطوير قاعة الشعب (سابقاً)، وذلك رفقة رئيس مجلس إدارة شركة PPP الدكتور عبدالمجيد إبراهيم عبد الكريم، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، ووزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة «عودة الحياة» التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية لإحياء مشاريع التنمية، وفق منشور عبر حساب الشركة على «فيسبوك».

- هيئة السلامة: حريق بـ«قاعة الشعب» في طرابلس

وتابعت: «في غضون 90 يومًا سيتم الانتهاء من أعمال تطوير قاعة الشعب (سابقاً) لتكون رمزاً من الرموز الحضارية لتزين جمال عروس البحر طرابلس وتعكس الصورة النهضوية للدولة الليبية».

وأمس الأربعاء، اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، مع رؤساء الأجهزة التنفيذية على استكمال الإجراءات التعاقدية، وذلك للبدء الفعلي في عدد من المشروعات الأساسية ضمن خطة التنمية «عودة الحياة».

وفي 28 أغسطس الماضي، أعلن الدبيبة، انطلاق مشروع «عودة الحياة» لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة الحالية بعد الحصول على التمويل اللازم لها. وقال الدبيبة في كلمة متلفزة، «خطة التنمية معطلة منذ عشر سنوات، وعدم اعتماد الميزانية عطلها أربعة أشهر، وتحملنا مسؤوليتنا تجاه شعبنا في عودة تحريك المشروعات».

الدبيبة خلال وضع حجر أساس مشروع إعادة تأهيل وتطوير قاعة الشعب (سابقاً) (صفحة شركة PPP على فيسبوك)