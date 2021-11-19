بدء مشروع إعادة تأهيل وتطوير قاعة الشعب سابقاً في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 01:02 صباحا
الدبيبة خلال وضع حجر أساس مشروع إعادة تأهيل وتطوير قاعة الشعب (سابقاً) (صفحة شركة PPP على فيسبوك)

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، الخميس، مشروع إعادة تأهيل وتطوير قاعة الشعب (سابقاً)، وذلك رفقة رئيس مجلس إدارة شركة PPP الدكتور عبدالمجيد إبراهيم عبد الكريم، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، ووزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة «عودة الحياة» التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية لإحياء مشاريع التنمية، وفق منشور عبر حساب الشركة على «فيسبوك».

- هيئة السلامة: حريق بـ«قاعة الشعب» في طرابلس

وتابعت: «في غضون 90 يومًا سيتم الانتهاء من أعمال تطوير قاعة الشعب (سابقاً) لتكون رمزاً من الرموز الحضارية لتزين جمال عروس البحر طرابلس وتعكس الصورة النهضوية للدولة الليبية».

وأمس الأربعاء، اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، مع رؤساء الأجهزة التنفيذية على استكمال الإجراءات التعاقدية، وذلك للبدء الفعلي في عدد من المشروعات الأساسية ضمن خطة التنمية «عودة الحياة».

وفي 28 أغسطس الماضي، أعلن الدبيبة، انطلاق مشروع «عودة الحياة» لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة الحالية بعد الحصول على التمويل اللازم لها. وقال الدبيبة في كلمة متلفزة، «خطة التنمية معطلة منذ عشر سنوات، وعدم اعتماد الميزانية عطلها أربعة أشهر، وتحملنا مسؤوليتنا تجاه شعبنا في عودة تحريك المشروعات».

الدبيبة خلال وضع حجر أساس مشروع إعادة تأهيل وتطوير قاعة الشعب (سابقاً) (صفحة شركة PPP على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: مقتل نحو 14 ألفا و700 مقاتل يمني في معارك مأرب منذ يونيو
عربى
«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية (11 - 17 نوفمبر)
ليبيا
كاركاتير خيري - «صندوق العجائب» للانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
أرسنال يقرر الاستغناء عن محمد النني
رياضة عالمية
الدبيبة: السلطات البلجيكية تحاول مجددا الاستيلاء على أموال الليبيين لديها
ليبيا
«وال» تهدي نورلاند و«كونغرس» كتاب «ملحمة نيكسون» للكاتب أبوالقاسم راجح
ليبيا
«غوغل» يتفق مع «فرانس برس» على دفع مقابل مادي لاستخدامه موادها
اقتصاد
مجلس الدولة يستنكر استمرار دعم المجتمع الدولي لإقامة انتخابات «غير دستورية»
ليبيا
الحكومة تقدم 10 ملايين دينار دعما لأندية الجنوب
رياضة محلية
«فرانس برس»: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ «الانقلاب» في السودان إلى 34 قتيلا
عربى
كليمنتي: أعترف بأنني أخطأت في بعض التغييرات ضد أنغولا.. وهذا سبب عدم تطور ...
رياضة محلية
مدرب المنتخب الوطني يكشف أسباب الخسارة أمام مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
الحكم بالسجن 41 شهرا على أحد المشاركين في الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي
دولى
مصلحة الجوازات تعلن بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية
ليبيا
مباراة متوترة تصعد بالأرجنتين رفقة البرازيل إلى مونديال قطر 2022
رياضة عالمية
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: الأهلي طرابلس يستعد للدوري و«الكونفدرالية» وسط تغييرات ...
رياضة محلية
المغربي يطلب من الاتحادات الفرعية تسهيل مهمة قناة الوسط «WTV» في نقل مباريات ...
رياضة محلية
عمرها 110 سنوات.. الحاجة عائشة الختني تتسلم بطاقتها الانتخابية في تاجوراء
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تجارب على «هاتف» للكلاب يهدف إلى التخفيف من وحدتها