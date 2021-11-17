الحكومة تبحث استكمال الإجراءات التعاقدية لبدء تنفيذ مشروعات «عودة الحياة»

جانب من اجتماع رئيس الحكومة ومحافظ المصرف المركزي مع رؤساء الأجهزة التنفيذية ووزراء، الأربعاء 17 نوفمبر 2021 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، مع رؤساء الأجهزة التنفيذية على استكمال الإجراءات التعاقدية، وذلك للبدء الفعلي في عدد من المشروعات الأساسية ضمن خطة التنمية «عودة الحياة».

جاء ذلك خلال اجتماع حكومي موسع مع رؤساء الأجهزة التنفيذية، المتمثلة في جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومدير الشركة العامة للكهرباء، وبحضور محافظ ليبيا المركزي، ووزراء المالية، المواصلات، التخطيط، الإسكان والتعمير، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي.

وأفاد بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، بأن أول المشروعات التي سيبدأ تنفيذها، هو مشروع الطريق الدائري الثالث، وعدد من محطات الكهرباء الجديدة.

500 مشروع في كافة القطاعات

وقدم وزير التخطيط، فاخر فرنانة، شرحًا تفصيليًّا للمشروعات، الذي تحدث عن تفعيل ما يقارب 500 مشروع في كافة قطاعات الدولة، وجارٍ العمل على إصدار التفويضات المالية للقطاعات بعد استكمال المستندات اللازمة، وفق البيان.

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كما قدم رؤساء الأجهزة التنفيذية المختلفة شرحًا عن الصعوبات التي تواجههم في تنفيذ عدد من المشروعات الرئيسية في مجالات الطرق، الجسور، الكهرباء.

وفي 28 أغسطس الماضي، أعلن الدبيبة، انطلاق مشروع «عودة الحياة» لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة الحالية بعد الحصول على التمويل اللازم لها. وقال الدبيبة في كلمة متلفزة، «خطة التنمية معطلة منذ عشر سنوات، وعدم اعتماد الميزانية عطلها أربعة أشهر، وتحملنا مسؤوليتنا تجاه شعبنا في عودة تحريك المشروعات».

وفي 22 سبتمبر الماضي، اعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، مع ائتلاف من الشركات المصرية، بتكلفة 4.263 مليار دينار.

جانب من اجتماع رئيس الحكومة مع رؤساء الأجهزة التنفيذية ووزراء، الأربعاء 17 نوفمبر 2021 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس الحكومة مع رؤساء الأجهزة التنفيذية ووزراء، الأربعاء 17 نوفمبر 2021 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس الحكومة مع رؤساء الأجهزة التنفيذية ووزراء، الأربعاء 17 نوفمبر 2021 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس الحكومة مع رؤساء الأجهزة التنفيذية ووزراء، الأربعاء 17 نوفمبر 2021 (صفحة الحكومة على فيسبوك)